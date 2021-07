Yuya reveló nuevos detalles sobre su embarazo

La Youtuber adelantó que publicará un video sobre su proceso de embarazo YT: Yuya

Por medio de Instagram, los fans de Yuya la interrogaron acerca de su embarazo. La influencer respondió varias preguntas y afirmó que próximamente sacará un video para resolver dudas que quedaron pendientes.

Mariand Castrejón Castañeda ya ha confesado que desea un parto en agua, pero sus fan aún desean conocer más detalles acerca del embarazo que se mantuvo en secreto por poco más de seis meses.

“La verdad me he sentido felicísima, pero ¿sabes qué? Tengo el sentimiento de como si yo también hubiera vuelto a nacer y estoy comenzando a descubrir un mundo nuevo, emociones nuevas. Y las hormonas pues ¡uff! hay de todo en ese tema”, dijo Yuya con respecto a su estado emocional.

Yuya y su novio Siddharta están felices por su embarazo (Foto: Instagram / @iamsiddhartha)

Uno de sus seguidores le preguntó: “¿Qué haces cuando te sientes triste?”, a lo que la influencer respondió: “Mira, si te soy honesta, lo que más me sale hacer es llorar. Me deberían de pagar por dramática, pero en el proceso de lloriqueo, como que analizo la situación y digo, estás embarazada, tal vez estás exagerando”.

Asimismo afirmó que “Todo es extraño y novedoso”, ahora que está embarazada, pues ha experimentado cambios y procesos que son nuevos para ella.

Con respecto a la relación que podrían tener su perrita y su próximo hijo, Yuya dijo lo siguiente: “Yo creo que se van a llevar bien, pero no lo sé; más bien lo presiento porque la borreguilla café es muy protectora pero también está acostumbrada al movimiento de gente. Y de manera que nosotros la tratamos a ella, yo siento que va a ser la misma manera que ella nos va a tratar”.

Los artistas están juntos desde 2019 Foto: Twitter / @Arely_JocelynMR

Después de responder estas preguntas, la influencer afirmó que debía irse porque tenía muchos pendientes en el día, por lo que no pudo quedarse más tiempo respondiendo las preguntas de sus seguidores.

De la misma manera, Yuya adelantó que está preparando un video donde platicará acerca del proceso de embarazo por el que ha estado pasando y contará qué sucederá en el futuro con su bebé.

Después de este anuncio, la morelense agradeció a todos sus fans por el apoyo que ha estado recibiendo con las siguientes palabras: “Agradecida con ustedes por hacernos sentir que somos familia”.

Hace unos días, la youtuber compartió su experiencia con respecto a las vestimentas que utilizará en su etapa de embarazo: “No he comprado ropa de maternidad, me da mucha gracia. Siento que no va tanto conmigo y además de que comprar ropa para una breve temporada siento que no me va”.

Yuya le ha dedicado tiernas palabras a su próximo hijo (Foto: Instagram de Yuya)

Los primeros 4 meses de embarazo usó su ropa normal sin problemas, pero después de este tiempo tuvo que buscar nuevos atuendos para estar cómoda. A través de sus redes sociales compartió 5 nuevos vestidos que está usando para esta nueva etapa y les contó a sus seguidores que ya no puede hacer cosas que antes eran completamente normales, por ejemplo agacharse para expulsar el agua en el lavabo cuando se lava los dientes, pues aseguró “se aplasta Mar”.

Yuya compartió la noticia de su embarazo con un tierno video publicado en su canal de Youtube el pasado 12 de junio. Ahí se dejó ver al lado de su novio Siddhartha y le dedicó unas dulces palabras a su próximo hijo.

“Te dejo este video como una carta, como una foto o como un momento, para que algun dia puedas ver que desde tu primer latido mamá te ama y te acompaña”

