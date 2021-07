“No he comprado ropa de maternidad”: Yuya conmovió a sus seguidores con nuevas fotos de su embarazo

Yuya y Siddhartha están esperando a su primer bebé que se llamará Mar (Foto: Instagram / @iamsiddhartha)

Mariand Castrejón, mejor conocida como “Yuya”, enterneció las redes sociales al modelar la ropa que compró para lucir en los próximos meses de su embarazo. La influencer compartió ese momento especial con sus seguidores porque le gusta hacerlos participe de su proceso de cambio y felicidad.

La youtuber mexicana considerada como de las pioneras de la plataforma, posteó una serie de videos en sus historias de Instagram en donde habló sobre el tipo de ropa que tiene que comenzar a usar debido al avance de su embarazo y declaró que no piensa en adquirir prendas maternales porque después de dar a luz ya no las usará.

“No he comprado ropa de maternidad, me da mucha gracia. siento que no va tanto conmigo y además de que comprar ropa por una breve temporada siento que no”, dijo mientras mostró los vestidos que seleccionó.

@yuyacst

Yuya explicó que salió de compras porque sintió que la ropa que había utilizado, como pantalones y blusas, ya la hizo sentir que parecía un retrato. Comentó que durante los primeros cuatro meses logró librar su cambio físico gracias al amplio guardarropa que tiene, pero que ya era necesario comenzar a utilizar prendas más cómodas.

La influencer de 28 años modeló cada uno de los cinco nuevos vestidos que adquirió. El primer vestido floreado le gustó pero desafortunadamente no le cerró el cierre. Pasó a uno naranja con corte amplio que ya puesto no le gustó mucho por el estilo: “Si me queda pero creo que está medio espantoso. Siento que me voy a confesar de mis pecados”.

Continuó con un vestido negro en tela tipo satín con una silueta más ajustada que le agradó pero limitaba sus movimientos porque se le subía un poco. El cuarto tuvo un estampado similar al anterior pero con cintura alta, lo que le dio más oportunidad de moverse. El último también fue floreado.

Desde que anunció su embarazo, Yuya no para de compartir fotos de su panza y detalles de sus cambios físicos (Captura: @yuyacst/Instagram)

Yuya aprovechó para explicar que hay cosas cotidianas que no puede hacer como agacharse para lavarse los dientes. La también empresaria comentó que el movimiento natural que todos hacen cuando se inclinan al lavabo ya consigue hacerlo porque: “Se me aplasta el Mar”.

También platicó cómo fue para ella salir a la calle después de que llevaba mucho tiempo guardándose en su casa. Yuya narró una anécdota que vivió cuando se encontraba de compras. Dijo que alrededor de cinco de sus seguidores se le acercaron para hacerle comentarios sobre su embarazo, lo que alborotó sus hormonas y le ganó el llanto.

“Me encontré a cinco amigas que siguen mi trabajo. No sé por qué me dio tanta nostalgia (por los halagos hacía su bebé) me estaban haciendo llorar, me estaba emocionando demasiado. Hice algo super perdedor, me quedaba cerca un Sanborns, me metí al baño y lloré”, confesó.

Yuya fue tendencia en Twitter este martes 7 de junio (Captura: @garzaa_abby/Twitter)

La youtuber declaró que tiene una rutina de noche que hace todos los días con el fin de evitar que le salgan estrías pero, en caso de que le sigan saliendo, mencionó que no tiene problema porque es un cambio natural del cuerpo.

“Lo único que no perdono son mis cremitas para la panza, para las bubis, también me lo pongo en la espalda y en las pompas para las estrías”, dijo.

La publicación de Yuya impactó en redes sociales. Al ser una de las influencer más conocida en México cuenta con miles de seguidores, quienes han estado al pendiente de ella desde que anunció su embarazo junto a su novio, el cantante Siddhartha.

Yuya se volvió tendencia en Twitter, espacio en donde sus fans manifestaron que el posteo de la influencer les causó ternura y se sienten emocionados por la próxima llegada de Mar.

