Yuya mostró un nuevo vistazo del progreso de su embarazo: “Un pedacito del corazón de Mar”

(Foto: Yuya / Instagram)

Yuya está más feliz que nunca y mostró un nuevo vistazo de su primer embarazo. Desde que anunció que se convertirá en madre al lado de su novio Siddhartha, ha compartido más de un momento feliz de su dulce espera y ahora dejó escuchar los latidos de Mar, nombre que tendrá su bebé una vez que nazca en unos tres meses, aproximadamente.

Desde su cuenta de Instagram, la futura madre compartió que tanto su salud como la de su primer bebé está bien y así dio a paso a los sonidos fetales.

“Un pedacito del corazón de Mar, para todos aquellos que han enviado buenas vibras”, contó desde sus historias de la red social.

Fue la semana pasada cuando la influencer de 28 años confirmó su embarazo con un emotivo mensaje y unas hermosas imágenes sobre sus primeros meses en la experiencia de la maternidad, lo que ha compartido en todo momento con su novio y músico, Siddhartha.

Además publicó un video desde su canal de YouTube para dar más detalles de esta dulce espera, que no sólo trajo alegría en su hogar, sino en todos los fanáticos que por años la han acompañado desde que inició su meteórica carrera dentro de la industria del entretenimiento digital.

Así supimos que la joven tiene seis meses de embarazo y el nombre de su primogénito, y aunque no reveló el sexo del mismo, se puede inferir porque hace énfasis en el pronombre masculino.

“Voy a ser mamá de ÉL inmenso Mar que ahora se forma dentro de mí. ¡Qué sueño más largo y maravilloso el que estoy viviendo!”, destacó tras confesar que su calendario en la dulce espera inició en enero de este año.

“Te dejo este video como una carta, como una foto o como un momento, para que algun día puedas ver que desde tu primer latido mamá te ama y te acompaña”, dijo con un tono cálido y complementó: “Sé que eres Mar porque hoy que habitas dentro de mí, aseguro eres inmensidad”.

Aprovechó para agradecer a sus fans, los mismos que aparecen mostrando su afecto hacia la youtuber: “Tengo la oportunidad de haber generado una amistad con una comunidad a la distancia, a la cual agradezco y honestamente quiero”.

(Foto: Instagram / @iamsiddhartha)

Jorge Siddhartha González Ibarra, artísticamente conocido como Siddhartha, es un músico de 30 años quien comenzó su carrera artística desde muy joven y, antes de ser cantante, se integró a la agrupación del género Indie Rock mexicano Zoé, pero de quien se separó al poco tiempo para comenzar su carrera como solista.

Yuya, de 28 años, destapó su relación con Jorge Siddhartha González en septiembre del año pasado entre polémicas y chismes que aseguraban habían iniciado su noviazgo cuando el cantante aún no terminaba con su ex novia.

Meses después de romper con el youtuber Beto Pasillas, Yuya comenzó a dar señales de su relación con Siddhartha, se mandaban mensajes por Twitter y coqueteaban por la misma red social. Fue en un concierto en Guanajuato donde se confirmó por medio de su propia cuenta de Instagram que los dos mantenían una relación: “y quería compartirlo con ustedes”, escribió en sus historias sobre una foto de los dos abrazados.

El músico también compartió un emotivo mensaje sobre su paternidad. Lo hizo con dos fotografías al lado de su novia, quien lució radiante presumiendo su vientre abultado ante el crecimiento de su primogénito.

“Siempre me he sentido un navegante, a veces me sentí un náufrago y nunca tuve claro hacia a dónde me llevaba tu marea... Ahora entiendo que no estaba perdido sino que el oleaje me iba acercando hacia un amor infinito. Dentro de estas imágenes están latiendo tres corazones, la vida nos ha regalado una nueva vida y estamos felices y agradecidos por tu llegada, Mar. Los amo @yuyacst”, escribió en su cuenta de Instagram.

Al igual que su novia, compartió el video/carta dedicado a su hijo. Yuya mostró varias imágenes del desarrollo de su embarazo y envió algunas palabras de amor a su bebé.

