Así reaccionó Werevertumorro al embarazo de Yuya

Gabriel Montiel, Werevertumorro, mantuvo un noviazgo con Mariand Castrejón, Yuya, hace muchos años (Fotos: Instagram @werevertumorro / @yuyacst)

Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro, rompió el silencio y finalmente habló sobre el embarazo de Mariand Castrejón, o Yuya. Estos dos influencers mantuvieron una relación amorosa en 2013 que terminó al cabo de unos meses.

En entrevista para Las Estrellas, el conductor del podcast Muy fuera de lugar se limitó a mandarle un mensaje positivo a su ex pareja, quien se ha mostrado muy feliz por su próxima maternidad al lado del cantante Siddhartha. “No, pues que sea muy feliz. Le deseo lo mejor a ella y a su pareja, que les vaya increíble. Que sean muy felices”, respondió Gabriel Montiel.

Werevertumorro y Yuya comenzaron su noviazgo siendo dos de los youtubers más importantes de México y América Latina. Muchos consideraban a Gabriel un pionero en la creación de contenido en la plataforma de video, mientras Mariand ya contaba con una buena cantidad de seguidores.

El influencer prefirió limitarse a desearle lo mejor a su ex pareja (Foto: Archivo)

Por lo anterior, causaban revuelo entre sus fans y la emoción por la pareja del momento no se hacía esperar. Era común ver publicaciones donde el youtuber de comedia compartía fotos al lado de su novia, además de las tiernas respuestas por parte de la ahora empresaria. También es sabido que Yuya llegó a tener apariciones en los videos de Montiel de hace años.

Sin embargo, el romance concluyó de golpe en 2014, aproximadamente. Ninguna de las partes ahondó mucho sobre el tema y lo mantuvieron lo más privado posible. La primera versión oficial era que, debido a que vivían en ciudades diferentes, la distancia no les permitía mantener una relación estable.

Los rumores y las especulaciones no se hicieron esperar. En algunos casos señalaron a Mariand por haber “engañado” a Gabriel. La influencer de belleza negó que hubiera sido infiel al conductor de podcast y ambos trataron de dar por terminado el tema.

Desde su rompimiento en 2014, muchos acusaron a Yuya de haberle sido infiel a Werevertumorro (Foto: Instagram de Yuya)

No obstante, “Werever” revivió la polémica en enero de 2021. A través del canal de Fernanda Blaz, youtuber con la que actualmente Gabriel mantiene una relación, respondió a preguntas de fans mientras era maquillado.

En algún momento tuvo que hablar sobre la supuesta infidelidad de Yuya y los motivos por los que terminaron. Y es que mucho se decía que un “colombiano” fue la manzana de la discordia en su noviazgo. Ante esto, el hermano del Escorpión Dorado aclaró esa persona no fue la del problema:

“El famosísimo colombiano, ya con nombre: Sebastián Villalobos... él no era el problema. La gente los asoció (...). A ellos los emparejaban mucho”, explicó. “Lo que sí es que yo me enteré de ciertas cosas por ver cosas que no debía de ver. A final de cuentas pues sí era cierto (que pasó algo) con otra persona, un mexicano. No era un colombiano. Era como su ex”.

Gabriel Montiel aseguró que no le engañó, pero que sí hubo ciertas situaciones complicadas en su relación con Yuya (Foto: Instagram @werevertumorro)

Aclaró que, si bien no hubo un acercamiento físico entre Yuya y esta persona o cualquier otra, dio a entender que mantenía conversaciones especiales. “No creo que me hayan engañado... creo. Pero sí andaba hablando con otras personas. Ya es interpretación de todos hasta dónde es infiel cuando hace eso”, añadió.

No fue hasta 2017 que Werevertumorro comenzó un nuevo romance. Esta vez quien lo conquistó fue Fernanda Blaz. Viven juntos, además de que tienen un canal compartido en YouTube donde muestran sus aventuras y vivencias como pareja. También es común ver videos en la plataforma principal de la influencer de belleza donde aparece Gabriel.

El pasado 12 de junio, Yuya anunció su embarazo (IG: yuyacst)

Por su parte, luego de Gabriel, Yuya mantuvo una relación de años con Beto Pasillas, otro creador de contenido con el que también hubo fuertes rumores de compromiso. Sin embargo, concluyeron su relación en 2019 y al poco tiempo se supo que la empresaria comenzó una nueva relación con el compositor tapatío Jorge Siddhartha González Ibarra.

El 12 de junio pasado, la influencer sorprendió a sus seguidores con el repentino anuncio de su embarazo. A través de conmovedores mensajes en redes sociales y un video en YouTube, los futuros padres compartieron la próxima llegada de su primer hijo.

