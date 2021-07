Ximena Córdoba y Raúl Coronado: el escandaloso “affair” que surgió en “Las Estrellas Bailan en Hoy”

Pahola Escalera confirmó que su relación con Raúl Coronado terminó debido al romance que el actor comenzó con la colombiana. (Fotos: @pahoescaleraoficial / @ximenacordoba / @raulcoronado)

La actriz Pahola Escalera, quien sostuvo una relación de nueve años con Raúl Coronado, habló por primera vez de su ruptura con el protagonista de Papá a toda madre y aclaró que su separación sí tuvo que ver con el romance que se desató con la conductora Ximena Córdoba.

La actriz de El Señor de los Cielos contó para la revista TVNotas que, después de varios rumores, confirmó que su pareja había estado saliendo con alguien más. “Es duro darme cuenta de que todo lo que me decían de él y Ximena, sí estaba pasando; las fotos dicen todo”, afirmó.

Raúl Coronado y Ximena Córdoba se conocieron en el reality show Las Estrellas Bailan en Hoy, en donde fueron una de las parejas finalistas. “Él tenía muchas ganas de salir en TV, y cuando le avisaron del reality, fui la primera en impulsarlo, pero de la nada las cosas empezaron a cambiar entre nosotros”, afirmó Escalera.

Pahola Escalera y Raúl Coronado mantuvieron una relación por nueve años. (Foto: @paholaescaleraoficial/ Instagram)

Durante el matutino incluso hablaron sobre la relación de Coronado, y recalcaron el tiempo que Escalera y él llevaban juntos, además del hijo que tienen en común: Lyam. Al respecto, Pahola declaró: “No me gustó que en el programa pusieran una foto mía para que él dijera que estábamos bien y felices, cuando la realidad ya era otra; él ya tenía ondas con Ximena, armó un show diciendo que tenía una familia y fue humillante”.

Debido a que la polémica se levantó cuando el actor de Vino el amor aún se encontraba concursando en el show, tanto la colombiana como él salieron a aclarar que Raúl ya no se encontraba en una relación.

Sin embargo, la actriz de Decisiones: Unos ganan, otros pierden comentó que recibía fotos, videos y capturas de pantalla de ambos, pero al enfrentar a Coronado él lo negó todo, por lo que decidió abandonar la casa en la que vivían juntos.

Ximena Córdoba y Raúl Coronado se conocieron en "Las Estrellas Bailan en Hoy". (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

A pesar de todo, Escalera no culpó a la presentadora de Cuéntamelo Ya, aunque reconoció que sí tenía parte de la responsabilidad. “Esto no se trata de la mujer (Ximena), lamentablemente vivimos en una sociedad machista y misógina donde le echan la culpa a la mujer, pero quien tenía un compromiso era él. Lo que sí es que ella sabía perfectamente de mí, porque él le dijo que estaba conmigo, pero pues cada quien”, opinó Pahola.

“Me habría gustado que Raúl hiciera las cosas bien, y si ya no quería estar conmigo, que me lo hubiera dicho; me hubiera gustado saber la verdad y que no me engañara. Si en verdad quería otro romance, no lo hubiera empezado engañando, mintiendo ni culpando a otros”, concluyó la actriz.

Hace aproximadamente un mes, el periodista Juan José Origel destapó que, de primera mano, sabía que tanto Ximena Córdoba como Raúl Coronado “se estaban conociendo”. Antes estas declaraciones, ambos artistas salieron a aclarar si la ruptura de Coronado se debía a la relación que recién comenzaba con la conductora.

Rpograma Hoy

“Es una situación difícil porque tenía un rato con ella, pero hablamos, terminamos bien”, aseguró Raúl. Además, el también modelo negó que su separación fue por una infidelidad, pues describió que su carga de trabajo fue la verdadera razón por la cual decidieron terminar su relación.

“Lo que le pase a Raúl con su relación no tiene que ver conmigo, es está pasando con él incluso antes de entrar a este reality y de su vida, pero no tiene nada que ver conmigo”, afirmó la colombiana, quien también aseguró que cuando lo conoció él le comentó que acababa de terminar una relación.

