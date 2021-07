“¿No te pagó bien el Verde?”: critican a Karla Díaz de JNS por vender vasos de casi dos mil pesos

Díaz es integrante de JNS, antes Jeans (Foto: Instagram @karladiazof)

La cantante Karla Díaz ha causado revuelo en sus redes sociales, pues al parecer, su público no recibió con buenos ojos una sorpresa que la integrante del grupo JNS -antes Jeans- preparó para ellos. Y es que como parte del cierre de la segunda temporada de su programa Pinky Promise, transmitido en Youtube, -donde cada semana cuenta con invitados con quienes platica y ejecuta dinámicas de juego- la también conductora hizo un lanzamiento comercial.

Fue en su programa donde tuvo como invitados a los comediantes Slobotzky y Ricardo Pérez, integrantes del podcast La cotorrisa, donde “Karlita”, como le llaman los fans de JNS, presentó la “Pinky Shop” su nueva página de mercancía oficial donde comenzará a vender productos con la marca e imagen de su canal.

En el programa caracterizado por presentar una estética rosa muy “girlie” con elementos de fantasía y glitter, se le ha visto a la conductora de 37 años en cada programa desde la temporada uno, aparecer tomando sus “Pinky Drinks” (coceteles de bebidas alcohólicas) en sendos vasos con brillos y popote.

La integrante de JNS celebró el fin de la segunda temporada de su programa con el lanzamiento de una tienda online (Foto: Captura de pantalla)

Dichos vasos son un artículo de moda, que celebridades como Kim Kardashian y Jennifer Lopez ya han presumido en sus redes sociales y vida cotidiana. El objeto ha llamado la atención de los fans de Karla, quienes en los comentarios de sus videos anteriores le pedían más información o que revelara dónde los había comprado.

Pero no fue sino hasta este último episodio de Pinky Promise donde se comunicó el lanzamiento del vaso para beber líquido oficial del programa: los Pinky Termos. El artículo consta de cuatro modelos a escoger: “Unicornio Glitter”, “Unicornio Gold”, “Unicornio Rose Gold” y “Unicornio Black” y ofrece la posibilidad de personalizarlos con una letra para “hacerlos mucho más cute”.

Los vasos cuentan con un popote y están decorados con cuentas de plástico formando el logotipo del programa: el rostro de un unicornio con los ojos cerrados. En la descripción del producto en la “Pinky Shop” se puede leer: Capacidad: 500 mL, Material: Plástico, Tamaño: 9.2 x 16 cm, Peso: 310 g (ya decorado). “Este Pinky Termo es 100% artesanal hecho a mano con lágrimas de unicornio”.

Según la página, los Pinky Termos son "artesanales y hechos a mano" (Foto: Captura de pantalla)

Tras la publicación en las redes sociales del anuncio de la venta de los artículos, las reacciones no se hicieron esperar, pues su precio va de $1,699 a $1,799 pesos, una cantidad que la gran mayoría de los “Pinky Lovers” -seguidores de la cantante- consideró excesiva tomando en cuenta que se trata de vasos de plástico y no se especifica si verdaderamente cuentan con capacidad térmica.

La gran cantidad de comentarios negativos en su respectivo post de Instagram destaca por sobre la de aquellos interesados en adquirir un Pinky Termo:

“Mejor me compro tres en Starbucks”, “Los pueden hacer y les sale más barato porque 1,600 es una exageración”, “¿Pos de dónde sacan los diamantes?”, “¿1,700 por los cuatro o cómo?”, “¿Y no le pierden al precio?”, “En serio, qué estupidez, 1,800 por un vaso?”, “Te la rayaste Karlita, me sale más barato hacerlo yo misma y con piedra buena, original que brille, pero bueno” son sólo algunos comentarios que se leen en la publicación.

Usuarios recordaron que Karla es una de los más de 80 "influencers" que cometieron un ilícito al hacer proselitismo en favor del PVM en plena veda electoral (Foto: Captura de pantalla)

En tanto, otros usuarios inevitablemente trajeron a cuento el ilícito en el que estuvo involucrada la conductora el pasado 5 de junio, cuando en plena veda electoral, empleó sus redes sociales para hacer proselitismo en favor del Partido Verde Ecologista de México. El caso generó revuelo y los influencers contratados por el partido recibieron el repudio de la opinión pública, entre ellos “Karlita”.

“Muy caro, es un abuso, se nota que no sólo a ti te afectó la pandemia”, “No te limites neni, 1,700 para jubilarte rápido“, “Ni son de swarovski, están exageradamente caros”, “Como si en esta época todos pudieran darse el lujo de vender algo tan caro y luego un termo. Todo mal”, “Entonces el partido Verde no te pagó mucho, ¿verdad? Con el tiempo toda la decoración se va a caer”, “Se pasaron con el precio, qué desilusión, pensé que en verdad apreciaban a los seguidores, siento que hay mucha gente que te ve y que es humilde y claramente no tenemos para pagar un vaso de 1,700 pesos”, “Estamos en México, acá muchos ganan de sueldo lo que cuesta tu termo, podrías sacar otros con precios mas accesibles, así muchos de tus seguidores y fans de tu programa lo comprarían”, se puede leer en la caja de comentarios de la publicación.

