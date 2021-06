Amor en “Las Estrellas bailan en Hoy”: Michelle Vieth y Silverio Rocchi reviven rumores de romance

(Foto: @programa_hoy/Twitter)

A días de la gran final de “Las Estrellas bailan en hoy”, la producción del reality hizo un recuento de las lesiones y complicaciones más fuertes que vivieron algunos de los concursantes durante las sesiones de ensayo. Al respecto, Paul Stanley dijo: “Si me quito ahorita los calzones estoy todo moreteado”.

En la pantalla se mostró desde la caída de Michelle Vieth cuando Silverio Rocchi la soltó en una cargada, al dolor de costilla y de tobillo de Ximena Córdova, hasta las descompensaciones de Macky González, Lambda García y Moisés Muñoz.

Michelle Vieth y Silverio Rocchi fueron los primeros en presentar su coreografía en donde contaron una historia de coqueteo entre dos personajes, situación que levantó sospechas de un posible romance entre la pareja. Cuando terminaron de bailar, Galilea Montijo les pregunto si había una relación en la vida real, a lo que Rocchi respondió: “Nos estamos conociendo”.

A ritmo de Cha-cha, los participantes presentaron un bailable envuelto en coquetería y sensualidad. Con looks inspirados en los años 20, los bailarines tuvieron un presentación con un pequeño incidente al final, cuando la actriz se sintió de un dolor en el pie.

Incluso, en los ensayos la pareja se enfrentó a pequeños incidentes cuando Michelle Vieth golpeó por accidente a su pareja en un movimiento descontrolado y también manifestó tener intensos dolores de espalda.

Los jueces concordaron en que no les agradó la presentación no porque hubieran cometido errores, sino que detectaron algunos momentos de descoordinación. No obstante, Andrea Legarreta les echó porras: “Me fascinó el numerito”.

Michelle Vieth casi se cae mientras bajaba las escaleras para entrar a la pista de baile (Foto: @programa_hoy/Twitter)

A pesar de que en las últimas presentaciones de los bailarines Lolita Cortés se había mostrado benevolente, hoy criticó la forma de bailar del actor asegurando que sin la actriz a su lado no baila bien.

Afroamericano fue el género que eligieron Mariana Echeverría, Lambda García y su equipo de coreógrafos para presentar antes de la final. En los ensayos, la pareja declaró que decidieron experimentar con el afro porque ninguna pareja lo había hecho y mencionaron que lo que más se les complicó fueron los movimientos.

Los concursantes lucieron unos trajes con faldas que se asemejaron estar hechas de paja y maquillaje inspirado en las etnias. En el escenario resaltó un caballo de cristal y la presencia de dos bailarines extras que apoyaron al conductor para cargar a Mariana.

La decisión no agradó a los jueces, pues todos sugirieron que mejor hubieran cambiado el tipo de cargada antes de meter dos elementos más. Una de ellas fue Andrea Legarreta, quien dijo que le gustó el baile pero que los bailarines sobraron: “El número fue espectacular, cada número nos sorprenden”.

“Eres totalmente otra persona”, comentó el ex luchador refiriéndose al avance que tuvo Mariana Echeverría durante toda la competencia. Mientras que la esposa de Erik Rubín halagó a Lambda: “Tu nivel de belleza es tremenda”.

Lolita Cortés terminó la sesión de críticas manifestando que no le gustó la escenografía, en especial el caballo en donde se subió Mariana. Comentó que el género no estuvo bien ejecutado debido a que faltó su elemento principal, las contracciones: “Este género es contracción”.

Lambda García y Mariana Echeverría sorprendieron con un género jamás bailado en la competencia (Foto: @programa_hoy/Twitter)

Por otro lado, en la cápsula de inicio, Lambda García reveló que al principio de la competencia se impactó al saber que Mariana iba a ser su compañera porque tenía miedo de que la exigencia afectara su relación de amistad.

Al final, ambas parejas van a tener que esperar a la gala del viernes para conocer su lugar en la tabla de posiciones.

“La Juez de Hierro” agradeció a todas las personas que le mandaron looks para el show y su maquillista aseguró que ya está preparando un impactante look inspirado en el hielo para la gran final.

