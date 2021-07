“17 horas sin comer”: Gaby Spanic y su método extremo para no engordar

Gaby Spanic habló sobre las diversas cirugías estéticas a las que se ha sometido (Foto: Instagram/ @gabyspanictv)

Gaby Spanic reveló algunos de sus secretos para mantener su figura, el más sobresaliente es dejar de comer durante 17 horas y después degustar de todo, pero en cantidades reducidas.

La actriz venezolana nuevamente habló de su físico y cómo ha conseguido mantenerse en forma a través de los años, principalmente ahora que volvió a la televisión. Esta vez compartió en qué consiste su alimentación y la forma en que consume su dieta, pues es eso lo que la ha ayudado más, según dijo ante las cámaras de Hoy.

“Hacer el ayuno intermitente que me está ayudando muy bien, claro tienen que ir a un médico, pero hago mucho ayuno y trato de darme también mis gustos; como de todo un poco, no tanto, como poco”, dijo.

La actriz ha defendido en varias ocasiones que no se ha sometido a cirugías para mejorar el aspecto de su rostro (Foto: Instagram/@gabyspanictv)

También explicó en qué se basa su ayuno: “Tratar de hacer una cena temprana a las siete de la noche y también no comer absolutamente nada hasta el día siguiente. Aprovechar también las horas de sueño para estar en ayuno, por ejemplo: yo ceno a las siete y mi comida al día siguiente es a las tres de la tarde”.

Aunque este tipo de ayuno es una práctica que se volvió popular a partir de 2020 debido a la pandemia y el aumento de peso, algunos médicos desaconsejan seguir este tipo de alimentación sin una guía profesional debido a que no es apta para todas las personas.

Estudios de la revista JAMA Internal Medicine han evidenciado que en algunas personas el ayuno intermitente quizás sí ayude a bajar de peso, pero debido a que existe una disminución de “grasa magra”, lo que afecta directamente y de forma dañina es a los músculos.

Gaby Spanic aseguró que su figura la mantiene con ejercicio (Foto: Instagram/@gabyspanictv)

La protagonista de La Usurpadora no sólo se somete a este riguroso método para consumir alimentos, sino que también consume una especial infusión que supuestamente la ayuda a quemar grasas y eliminar toxinas. Entre los ingredientes que usa están los frutos rojos, el té verde, matcha, aceite de coco, espirulina, nopal, alpiste y clorofila.

La actriz varias veces ha compartido abiertamente con sus seguidores la forma en que mantiene su belleza, por lo que hace una semana aseguró que en nunca se ha sometido a una cirugía estética para cambiar su apariencia, pero sí ha visitado varias veces al cirujano plástico para mejorar un poco su rostro.

El proceso consiste en una armonización facial que sirve para corregir o borrar algunos surcos que se van creando en el rostro debido a la forma en que gesticulamos, dormimos o por genética. A Spanic le colocan un hilo de tracción por debajo de la piel, los cuales ayudan a tensar la piel.

Gaby se sometió a una armonización facial (Fotos: Instagram @gabyspanictv)

Con respecto a los rumores sobre las cirugías estéticas, Gaby aseguró que su figura y piel se debe a una buena alimentación y una estricta rutina de ejercicio.

“No me he realizado ninguna, y el doctor es testigo de esto, me ha visto sin maquillaje y está impresionado porque mucha gente habla tonterías. Dicen que yo tengo cirugías en el rostro, pero no, no tengo ninguna cirugía ni tampoco ninguna cicatriz. Hace tiempo dijeron que estaba deforme, que me había hecho cirugías, y eso es mentira, lo que pasa es que me cuido”, contestó la actriz.

Al confirmar que no se ha sometido a cirugías, la actriz reveló cuál es su secreto para mantenerse bien conservada: “Llevo una alimentación balanceada, tomo mucha agua y vitaminas; pero ya tengo 48 años de edad y tengo que optar por las opciones que nos ofrece la vanguardia de la belleza”.

SEGUIR LEYENDO: