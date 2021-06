Cuál fue el arreglo estético que Gaby Spanic se hizo en el rostro

Gaby Spanic habló sobre los diversos procedimientos estéticos a los que se ha sometido (Foto: Instagram/ @gabyspanictv)

En una entrevista para TV Notas, la actriz venezolana de 47 años explicó lo que ha hecho para conservar su belleza con el paso de los años, compartió a esta revista que gran parte de su logro se debe a la disciplina en cuanto a su alimentación, el uso de cremas y a que realiza ejercicio físico; no obstante admitió también haberse realizado algunos procedimientos estéticos.

Gaby Spanic explicó que el procedimiento al que se sometió no es invasivo pues no se trató de una cirugía, sino de introducir en su piel un hilo quirúrgico que favorece la producción de colágeno, evitando así el hundimiento de la forma de la cara.

“Me hecho toneladas de crema, me cuido muchísimo, hago ejercicio, en estos días si me puse un hilito en este lado porque como duermo de este lado (derecho) ya se va hundiendo esa parte de la cara y esos son hilos quirúrgicos, y este lado está bien, me hicieron lo que llaman una armonización de rostro, yo sí me aplico estas cosas que no son invasivas”, contó para la revista de espectáculos.

Gaby Spanic evita a toda costa realizarse una cirugía (Foto: Instagram/@gabyspanictv)

La actriz de telenovelas describió que también ha recurrido a otros tratamientos de belleza para retardar el proceso de envejecimiento, uno de ellos es la radiofrecuencia, método empleado para combatir la flacidez y la celulitis.

“Entonces es un hilo quirúrgico que con el tiempo te va produciendo tu propio colágeno y va volviendo el músculo a su lugar porque cuando avanza la edad viene la gravedad y entonces si me hago radiofrecuencia, me he hecho las plaquetas, si me cuido mucho y existen muchas opciones para evitar las cirugías”, explicó, dejando en claro que busca a toda costa alejarse del quirófano.

Gaby Spanic se hizo famosa por su papel en La Usurpadora en el año de 1998 (Foto: Instagram / @gabyspanictv)

Actualmente esta actriz da vida a Fedora Montelongo en el melodrama Si nos dejan, describió a su personaje como una mujer sensual quien ha pasado por diversas vivencias y se enamora de un hombre 25 años menor.

“Mi personaje es muy sexy, es una mujer con tres divorcios encima, con ganas de disfrutar su vida, ama el sexo masculino, está con él, y va a afrontar varias complicaciones, la primera es que se enamora del hijo de su mejor amiga, la protagonista, Mayrín Villanueva, 25 años menor que ella, pero sí se aman, luego viene Samuel, que lo hace José María Galeano y tiene una obsesión con esta mujer, con el personaje de Fedora Montelongo y la amenaza, le pega”, compartió.

Spanic forma parte del elenco de Si nos dejan (Foto: People en Español)

Dicha telenovela se estrenó el pasado martes 1 de junio en la señal de Univision; esta producción está protagonizada por Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas, en la cual ambos vivirán un gran romance que tendrá que atravesar los prejuicios de la sociedad.

El programa producido por Televisa y Univision comenzó su emisión para Estados Unidos a las 21:00 horas, horario del Este, a través de Univision. No se ha anunciado una fecha para México, pero se sabe que llegará a las pantallas por el Canal de Las Estrellas en horario estelar.

La trama de Si nos dejan se basa en la vida de Alicia Montiel (Mayrín Villanueva), quien vive en feliz matrimonio junto a su esposo desde hace 25 años, el periodista Sergio Carranza (Alexis Ayala), de quien se separa al descubrir que le es infiel con Julieta (Scarlet Gruber). Conoce entonces a un joven mucho menor que ella, Martín Guerras (Marcus Ornellas), de quien se termina enamorando.

La imagen de Spanic que causó sorpresa (Foto: Instagram /@gabyspanictv)

En enero de este año Gabriela Spanic desató críticas entre sus seguidores, quienes la acusaron de exagerar con los filtros. La estrella de La Usurpadora se dejó ver en Instagram con una fotografía en la que lucía sí, con un aspecto distinto al habitual: una nariz más afilada, cero arrugas o imperfecciones, y unos ojos enormes.

Algunos de los mensajes destacaban la belleza de la actriz venezolana, pero para otros de sus seguidores su aspecto no fue más que producto de la tecnología para tomar imágenes con aplicaciones. “Un filtro más y purifica el agua”, se leía en uno de los mensajes que más reacciones generó.

