Gaby Spanic aseguró que no se ha realizado cirugías en el rostro, pero sí este procedimiento

La actriz negó haberse sometido a cirugías plásticas en el rostro (Foto: Instagram / @gabyspanictv)

Con más de 30 años de carrera Gaby Spanic sigue manteniendo una figura y un rostro impecables. Por su notable conservación han surgido varios rumores en los últimos años acerca de presuntas cirugías estéticas que la actriz se ha realizado para mejorar la apariencia de su rostro.

En una entrevista realizada por la revista TV y Novelas, la venezolana desmintió los rumores acerca de los procedimientos estéticos, pues aseguró que ha logrado conservarse tan bien gracias llevar una disciplina con respecto al ejercicio y su alimentación, así como al uso de tratamientos de belleza que contribuyen a su apariencia.

A pesar de no haberse sometido a ninguna cirugía en el quirófano, Gaby contó que sí ha hecho uso de algunos procedimientos no invasivos, como lo es el uso del Botox y un tratamiento para levantar parte de su rostro, el cual detalló en la entrevista.

Afirma que la buena alimentación es clave para mantenerse bella (Foto: Instagram/ @gabyspanictv)

Al dormir del lado derecho, la actriz tiene más marcada la línea nasogenia de ese mismo lado, esta línea va desde la nariz hasta el principio de los labios. Para armonizar su rostro, se le insertó un hilo tensor que estimula su colágeno natural.

El procedimiento fue realizado por el doctor Juan Sánchez Castillo, quien explicó el procedimiento en el cual se coloca el hilo de tracción por debajo de la piel y se ancla con el arco cigomático, un hueso que se encuentra enfrente de la oreja. El hilo va desde la cánula hacia la línea nasogenia y ahí realiza su función.

La actriz se sometió a un procedimiento no intrusivo en el rostro (IG: gabyspanictv)

“No se nota nada, pero la línea de expresión se desvanece considerablemente. También le puse un poquito de ácido hialurónico en esa misma zona, porque está más marcada que la del lado izquierdo”, concluyó el doctor Sánchez.

Con respecto a los rumores sobre las cirugías estéticas, Gaby dijo lo siguiente:

“No me he realizado ninguna, y el doctor es testigo de esto, me ha visto sin maquillaje y está impresionado porque mucha gente habla tonterías. Dicen que yo tengo cirugías en el rostro, pero no, no tengo ninguna cirugía ni tampoco ninguna cicatriz. Hace tiempo dijeron que estaba deforme, que me había hecho cirugías, y eso es mentira, lo que pasa es que me cuido”.

Al confirmar que no se ha sometido a cirugías, la actriz reveló cuál es su secreto para mantenerse bien conservada: “Llevo una alimentación balanceada, tomo mucha agua y vitaminas; pero ya tengo 48 años de edad y tengo que optar por las opciones que nos ofrece la vanguardia de la belleza”.

Gaby Spanic protagonizó "La Usurpadora en 1998" (Video: Captura pantalla Televisa)

Gaby no tiene miedo a decir su edad, por lo que se le preguntó si existe en ella un temor al paso del tiempo: “La realidad es que a todas las mujeres nos da miedo envejecer, todas nos queremos ver bonitas. Pero hay algo muy importante que influye en cómo te ves, y eso es tu alma, tu espíritu, eso te mantiene despierta, joven, linda con fe y de buen humor.

La actriz participó el año pasado en la versión húngara del reality show Bailando con las estrellas. Al lado de su compañero húngaro Andrei Mangra, se ganó el cariño del público y logró llegar hasta la final aunque lamentablemente no logró ganarla.

