“Soy madre soltera”: Gaby Spanic respondió por qué no ha pagado indemnización a Gustavo Adolfo Infante

Gaby Spanic decidió hablar acerca de la demanda que impuso en contra de Gustavo Adolfo Infante hace dos años (Fotos: Instagram @gabyspanictv // Imagen TV)

Gaby Spanic respondió por qué no ha pagado a Gustavo Adolfo Infante después de haber perdido la demanda que impuso en contra del comunicar debido a daño moral y difamación en 2019, aunque sus razones no convencieron a Infante.

En entrevista con medios de comunicación, ayer Gaby Spanic expresó su inconformidad respecto a cómo finalizó su caso en contra del periodista de espectáculos, por el cual tiene que pagarle 374 mil pesos mexicanos.

“Yo lo único que puedo decir al respecto es que soy una mujer que ha trabajado mucho en la vida, lamentablemente pasan situaciones que escapan de tus manos. Lucía Méndez ganó, pero bueno, no quiero hablar de ese tema porque ese señor está peleado con la vida”, dijo la actriz de Si nos dejan cuando reporteros le preguntaron sobre Gustavo Adolfo Infante.

Gaby Spanic también aseguró que el juez le dio la razón, pero no la dejó ganar por ser "figura pública" (Foto: Instagram/ @gabyspanictv)

Spanic también fue cuestionada por los micrófonos de Sale el Sol acerca del porqué no ha pagado al periodista, pero no dio una explicación específica al respecto.

“Yo lo único que te puedo decir al respecto es que soy una mujer digna de admirar, como todas, que soy madre soltera, que luché por proteger mis derechos humanos como mujer y como profesional, como madre, porque han sido muy difíciles estos siete años que no me dieron trabajo por una campaña de desprestigio”, dijo la actriz.

Finalmente la protagonista de La Usurpadora aseguró que ella habría ganado el litigio en contra del presentador de De Primera Mano si no fuera famosa, pues esas fueron las razones que le dio el juez para no darle la resolución que quería durante las seis instancias en las que se enfrentaron.

Gaby Spanic regresó a las pantallas después de siete años y aseguró no haber tenido trabajo por culpa de Gustavo Adolfo Infante (Foto: Instagram / @gabyspanictv)

“El juez sí me dio la razón. ‘Usted en todo lo que alega tiene la razón, pero usted se tiene que aguantar todo por ser figura pública’”, declaró.

La reacción de Gustavo Adolfo Infante después de ver la respuesta de Gaby fue de sorpresa, pues aseguró no comprender a qué se refiere la actriz al mencionar que es una madre soltera cuando le preguntaron si es cierto que será embargada.

Y es que hace un mes el comunicador dijo para Sale el Sol que Spanic está obligada a pagar, aunque ella no quiera hacerlo, lo que la perjudicaría económicamente. “Si no paga, se le puede congelar el sueldo que le está dando Televisa, o si no embargarla”, dictó Infante.

El proceso iniciado por la actriz duró más de un año debido a que cada que se le daba la victoria al periodista, la protagonista de La Intrusa pedía un amparo, lo que los llevó a tener seis instancias diferentes hasta llegar a la resolución definitiva.

Gustavo Adolfo Infante aseguró que el dinero que Spanic le entregue será donado a niños con cáncer (Foto: Mara Patricia Castañeda / Youtube)

Gaby Spanic informó que había intentado llegar a un arreglo con el periodista, en ese acuerdo entraría una supuesta disculpa pública de Gustavo Adolfo Infante hacia ella, cosa que él no aceptó, por lo que no se llegó a nada y el juicio continuó hasta la resolución que se dio a conocer el pasado septiembre.

El periodista también anunció que invitará a los medios cuando reciba el cheque de Spanic para que se evidencie cómo donará todo el dinero obtenido de su victoria a una asociación de niños con cáncer.

La actriz habría exigido como reparación del supuesto daño una disculpa, un espacio para hablar del caso en la televisión y una remuneración económica. El daño habría sido supuestamente producido debido a que se filtró un audio en el que Spanic hablaba en contra de Lucero, éste mismo fue lanzado públicamente en Sale el Sol mientras Gustavo Adolfo Infante hizo algunas declaraciones sobre la nota.

Por su parte, él aseguró que la actriz estaba intentando violar la libertad de expresión y prensa y por ello no estaba dispuesto a ofrecerle ninguna disculpa y tampoco pensaba en pedirle permiso antes de decir algo en que ella esté implicada.

