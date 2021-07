Frida Sofía no necesitaría viajar a México para declarar en contra de Enrique Guzmán

Frida Sofía no necesitaría viajar a México (Foto: Instagram/@ifridag)

Los abogados de Frida Sofía explicaron este 8 de julio para el programa Ventaneando algunos detalles respecto a la situación legal que atraviesan la joven y Enrique Guzmán, detallaron aspectos relacionados a la residencia de la influencer.

De acuerdo con Xavier Olea y Diana Valderrama, abogados de la joven, Frida Sofía no tendría problemas en el proceder de su denuncia si no viaja a México, ya que en un caso necesario, si así lo considera la Fiscalía, el Ministerio Público puede trasladarse a la ciudad de residencia de Frida y dentro del consulado recabar alguna información o alguna entrevista.

Ellos especificaron que la influencer atraviesa una situación migratoria no concluida, por lo que actualmente no puede salir de Estados Unidos, no obstante, esto no sería un impedimento para que declare en contra de Enrique Guzmán, a quien acusó y denunció como responsable de presuntamente haber abusado sexualmente de ella a los cinco años desde hace varios meses.

Frida Sofía dijo en redes que al momento se lleva un proceso legal en contra de su familia (Foto: Instagram/@ifridag)

Xavier Olea mencionó que los convenios internacionales entre México y estados Unidos permiten que el cónsul mexicano se traslade a Miami para recabar su declaración en este proceso legal.

Por otra parte, Diana Valderrama explicó que el objetivo del procedimiento no busca que los familiares denunciados tengan alguna condena en la cárcel, detalló que si podría haber una reparación del daño de parte de Alejandra y Enrique Guzmán; eso dependería de las agravantes que acredite el juzgado.

De acuerdo con los abogados, los hechos denunciados que podrían constituir delitos son violencia familiar, psicoemocional, física e incluso económica y patrimonial.

Este mismo 8 de julio Frida Sofía de nueva cuenta arremetió contra su madre, la rockera Alejandra Guzmán, aunque en esta ocasión, fuera de abusos familiares, fue por el título de la canción Yo te esperaba. En una entrevista reciente reveló que eso no era maternidad, menos si solo daba a luz para “no estar sola”.

La famosa adelantó que llegará a últimas consecuencias en contra de su abuelo (Fotos: Cuartoscuro // Captura YouTube Noche de Luz)

Di una entrevista hace mucho tiempo donde dijo ‘es que me siento muy sola, necesito compañía’, y dice que por eso me tuvo. Esta es una Dinastía y tu tienes está obligación porque tienes que cumplir, porque somos intachables”, fueron las crudas revelaciones que dio a la revista People.

Por otra parte, Alejandra Guzmán ha reiterado que el desencuentro familiar con Frida Sofía ha sido lo más desafiante de su vida.

“Yo he decidido estar en paz conmigo misma y dejarle las cosas con las que no puedo a Dios, y salir adelante y salir a cantar con todas las ganas que tengo, hacer una catarsis de todo lo que tiene mi corazón y mi alma con todo lo que me ha dolido hasta el fondo de mi corazón”, dijo la cantante.

Frida Sofía en la portada de una reconocida revista

Aún sin mencionar el conflicto legal o el nombre de Frida Sofía, dijo en Ventaneando que ha sido un trago amargo. “No ha sido fácil, pero estoy tranquila porque sé la verdad y porque tengo fe en que pueda yo ayudar de alguna manera. Esta es la prueba más dura de mi vida y a veces uno no entiende las maneras que hay para llegar a algo”, dijo en una de las emisiones más recientes del vespertino.

Anteriormente, su hija había defendido sus acusaciones en contra de Enrique y Alejandra Guzmán diciendo que “la verdad” saldría a flote, pues su abuelo la acusó de mentirosa y su madre le pidió a través de un video detener la polémica que había iniciado.

