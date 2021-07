Malverde: Pedro Fernández mandó un mensaje a los devotos del “santo patrón” del narco

Pedro Fernández agradece a Jesús Malverde (Video: Instagram)

La producción de la esperada serie Malverde: el santo patrón ha afrontado múltiples vicisitudes desde que se hizo el anuncio de la pre producción del proyecto. Y es que ha tenido que atravesar diversos infortunios para por fin poderse realizar, entre ellos el cambio de protagonista, quien en un inicio sería Fernando Colunga.

Incluso este proyecto representaba para el actor mexicano su gran regreso a la pantalla chica luego de que la empresa Telemundo anunciara con bombo y platillo su incorporación a las filas de la televisora estadounidense enfocada al público latino.

Colunga incluso grabó spots promocionales y alcanzó a filmar ciertas escenas, sin embargo, sorprendió al público que repentinamente se dio a conocer que el histrión “se bajaba del barco” para continuar a la espera de otro proyecto en la televisora.

Tras la salida de Colunga, se anunció el protagónico de Pedro Fernández (Foto: Instagram @pedro.fer)

Además de la salida de Colunga, la serie sufrió la renuncia de Ariadne Díaz –quien también sería la protagonista- y un par de contagios de COVID-19 en la producción, por lo que ahora Pedro Fernández, quien finalmente obtuvo el papel principal, dio un mensaje que fue interpretado como el fin de grabaciones de la temporada.

Fue en su cuenta de Instagram donde el también cantante de música vernácula y regional mexicana agradeció el cariño de su público y el apoyo al proyecto que por cuatro meses lo mantuvo grabando en locaciones del estado de Sinaloa, de donde se despidió desde el aeropuerto a través de un video.

Destacó que los oriundos del estado norteño fueron muy cálidos con él durante su estancia y agradeció especialmente a aquellos que se acercaron a la capilla del llamado “santo patrón” asociado específicamente con la narco cultura.

La serie ya ha levantado polémica aun antes de su estreno (Foto: Telemundo)

“Gracias Culiacán. Gracias a toda la gente hermosa de Sinaloa. Gracias Jesús Malverde”, escribió al pie del video el actor que ha participado en melodramas como Hasta que el dinero nos separe.

En el video donde se puede ver al famoso a punto de abordar un avión, Pedro Fernández se dijo feliz de poder haber incursionado en el proyecto: “Ya estamos a punto de subirnos al avión y regresar. La verdad es que mi visita a Culiacán ha sido maravillosa, estamos muy agradecidos, yo estoy muy emocionado y agradecido con todas las personas que se acercaron aquí a la capilla de Malverde, qué emoción haber conocido este lugar tan importante y maravilloso, como representativo para tantas personas que adoran y son fieles, que tienen fe en Jesús Malverde”, expresó.

Aunque no fue explícito en mencionar que ya habían terminado las grabaciones de Malverde: el santo patrón, su partida de Sinaloa significaría el fin de sus participaciones en la primera temporada del proyecto. Pedrito Fernández hizo la invitación a sus seguidores a mantenerse al pendiente del próximo estreno de la narcoserie que antes de su filmación ya había levantado controversias.

Pedro Fernández dio a entender que ya había terminado su participación en la serie (Foto: Instagram@pedro.fer)

Y es que una de las versiones que corrieron ante la sorpresiva salida de Fernando Colunga fue que integrantes del narcotráfico habrían amenazado al histrión. Esto en referencia a que no estarían muy complacidos con el actor, debido a los rumores sobre su vida personal y al hecho de que el actor nunca ha hablado de su vida romántica.

Así lo confirmó el programa Chisme No Like! que presentó un audio donde supuestamente una persona de la producción comunicó que habían recibido la inconformidad de personajes no identificados. “No lo querían interpretando a Malverde”, detalló la fuente cercana al proyecto.

“Él no quería renunciar, pero fueron muchas amenazas y de última hora decidió salirse. Se quedó la producción parada porque ya estaba casi todo para arrancar”, comentó en la emisión de Estrella TV. Esta persona habló de todos los rumores que corrieron cuando se anunció el retiro de Fernando Colunga de la narcoserie de Telemundo: “Aquí el narcotráfico es prácticamente el que manda y lo amenazaron porque no querían que él lo interpretara porque se les hacía una burla. Si a los narcos no les gusta algo, van y ponen orden”.

SEGUIR LEYENDO: