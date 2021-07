“Hubiera muerto desangrado”: Willie Colón contó que su esposa le salvó la vida tras accidente

Willie Colón todavía necesita ayuda para caminar (Video: YouTube/hoy Día)

A casi tres meses del accidente automovilístico que por poco le cuesta la vida, Willie Colón contó en una entrevista cómo vivió este incidente y compartió cómo ha sido tanto su recuperación como la de su esposa, Julia Colón Craig.

La grabación fue transmitida en el programa Hoy día que pertenece a Telemundo; en la conversación, el cantante de 71 años contó que en los minutos posteriores al accidente, la esposa del cantante fue quien atendió sus heridas, por lo que Willie Colón reconoció que Julia le salvó la vida:

“Yo estaba sangrando, pero a chisguete, se me cayó todo, el cráneo lo tenía abierto y estaba sangrando profusamente. Y ella (Julia Colón) vino y empezó a tratarme, me puso un paño que me aguantó la sangre y empezó a hacerme preguntas, sin ella yo creo que hubiera muerto ahí desangrado”, expresó.

Willie Colón reconoció que su esposa le salvó la vida en el accidente (Foto: Instagram/@realwilliecolon)

Por otra parte, Willie Colón contó que si bien ya es capaz de incorporarse sin ayuda, todavía requiere de apoyo para caminar. En el video el cantante porta un collarín pues el pasado 20 de abril se fracturó una vértebra cervical. “Yo ya me puedo levantar solo y puedo caminar, no solo, todavía necesito ayuda”, mencionó para Telemundo. De acuerdo con el salsero, su esposa, quien iba con él durante el accidente, “ya puede caminar y hacer todo lo que tiene que hacer”.

Durante el mismo fragmento de video, el intérprete de Oh ¿Qué será? explicó cómo vivió su accidente en la región de Outer Banks, ubicada en Carolina del Norte, Estados Unidos:

“De repente nos íbamos contra el lado derecho del puente y la señora que iba atrás de nosotros nos contó que cuando nos hacíamos así, el carrito que íbamos remolcando, un carrito chuck, brincó y cayó otra vez arrastrando la parte trasera (de la vagoneta donde ellos iban) y nos puso en una dirección hacia la división de cemento de los cuatro carriles”, explicó.

Así quedó la vagoneta donde viajaban Willie y Julia Colón (Foto: Twitter/@williecolon)

Posteriormente la vagoneta donde iban a bordo cayó del puente y la pareja tuvo bastantes afectaciones al golpearse contra el parabrisas.

De acuerdo con el comunicado compartido en las redes sociales del Rey de la Salsa, “las lesiones incluyeron traumatismo en la cabeza con conmoción cerebral, laceraciones en el cuero cabelludo... y fracturas en la vértebra cervical C1″. En el mismo texto, se explicó que Willie y Julia fueron sacados de entre los escombros y llevados al Hospital General Sentara Norfolk, un centro de trauma de nivel uno, en Norfolk, Virginia para obtener atención médica.

El video de su entrevista fue publicado también en la cuenta de Instagram oficial del cantante donde algunos de sus fans le expresaron su apoyo en comentarios como “Larga vida maestro Willie!!”, “Qué se recupere pronto, maestro Willie Colón”, y “pronta recuperación al rey salsero”.

El género musical donde Willie Colón se destacó es la salsa (Foto: Instagram/@realwilliecolon)

En su momento, Rubén Blades publicó un mensaje de aliento para el cantante de Nueva York a través de su cuenta de Twitter:

“Me acabo de enterar que Willie Colón y su esposa Julia, sufrieron un accidente de tránsito serio hace cinco días. El reporte indica que la esposa de Willie ha sido dada de alta pero que él continua en el hospital en estado crítico” escribió el cantante con quien Colón tuvo una relación musical hace algunos años, que terminó en una enemistad con el panameño.

Nieto de inmigrantes puertorriqueños, Colón creció en el barrio latino del distrito del Bronx de Nueva York, un hecho que ha marcado su trayectoria personal y artística.

El rey de la salsa ha colaborado a lo largo de su carrera con artistas como Celia Cruz, Tito Puente, Rubén Blades, Reynaldo Jorge o Héctor Lavoe. También interpretó algunos papeles en la televisión mexicana.

