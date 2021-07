Así se despidió Brandon Peniche de “Venga la Alegría” para irse a Televisa

Brandon Peniche trabajó por casi tres años en "Venga la Alegría" y hoy se despidió a través de sus redes sociales (Foto: Instagram/@penichebrandon)

Como ya habían anunciado algunos periodistas de espectáculo, Brandon Peniche anunció su salida de Venga la Alegría y envió un emotivo mensaje a sus compañeros, con quienes trabajó por cerca de tres años. Ahora el presentador irá en busca de su sueño, aseguró.

Desde hace algunas semanas se había especulado que Peniche dejaría la conducción del matutino de TV Azteca para regresar a Televisa como actor, pues su compañera Flor Rubio aseguró que había comenzado a hacer castings en diferentes empresas de entretenimiento, pero nada había sido confirmado hasta hoy que Brandon compartió un último mensaje dirigido a Venga la Alegría.

“Hoy puedo decir que soy una persona súper afortunada por haber estado en un programa tan increíble y hermoso como @vengalaalegriatva. Doy gracias a Dios por llevarme en el corazón amigos increíbles, profesionales, generosos pero sobre todo, buenos seres humanos”, comienza el texto que publicó en su cuenta de Instagram acompañado de algunas fotos dentro del set de TV Azteca.

Brandon Peniche compartió algunas fotos junto a sus compañeros del programa en su mensaje de despedida (Foto: Instagram/@penichebrandon)

El hijo de Arturo Peniche aprovechó el espacio para agradecer a los directivos por el tiempo que perteneció a la televisora de Ajusco y por permitirle buscar nuevos proyectos fuera del programa en que trabajó:

“Soy bendecido por haber tenido como jefes a personas que adoro y admiro profundamente, que me apoyan e impulsan en todo momento pero sobretodo, estoy agradecido con la vida, por estos casi 3 años de alegrías, aprendizajes y retos”.

Según informó Maxine Woodside en Fórmula Espectacular hace dos semanas, después de que Brandon dejara Televisa en 2019 tras trabajar en esa empresa por cerca de una década y comenzar una nueva etapa en su carrera como presentador en TV Azteca, supuestamente ha decidido regresar a la televisora de San Ángel como actor.

Los presentadores de "Venga la Alegría" le desearon lo mejor a Peniche en esta nueva etapa de su carrera (Foto: Instagram/@penichebrandon)

“Nos habían dicho que no, que no se iba porque en Venga la Alegría tenía un contrato por varios años, pues no. Sí se va a Televisa a hacer telenovela”, dijo la presentadora.

Entre las cuentas de Twitter dedicadas al espectáculo se rumoró que el presentador habría hecho casting para Volverte a Ver, una telenovela que supuestamente estaría produciendo Televisa y que saldría en emisión a partir del próximo octubre.

Otros internautas aseguran que más bien se integrará al elenco de la nueva versión de Los ricos también lloran, producción de Televisa en compañía de Univision. Aunque se saben pocos detalles de este remake, la televisora estadounidense lanzó un listado de sus próximos proyectos, entre los que se encontraba esta telenovela. Se espera que ambas sean parte del horario estelar de Televisa o Univision.

Maxine Woodside aseguró que Brandon regresará a Televisa para participar en una telenovela (Foto: Instagram/@penichebrandon)

Aunque Brandon no dejó en claro qué proyectos realizará en esta nueva etapa de su carrera, terminó su mensaje asegurando que se dirige a alcanzar sus metas profesionales, pues dijo: “A todas las personas que se preguntan por qué me fui, les digo: Nunca hay que tener miedo de seguir tus sueños, arriésgate, la vida es muy corta y no te va a esperar”.

Entre las personas que se despidieron de Peniche a través de los comentario de su publicación se encuentra Cynthia Rodríguez, quien escribió: “Te quiero Bran! A donde quiera que vayas te deseo solo lo mejor y que triunfes, nada mejor que seguir tus sueños, cuentas con mi amistad siempre”.

Anette Cuburu, Tania Rincón, Laura G, el “Capi” Pérez y Ricardo Casares también le dedicaron unas palabras al actor deseándole lo mejor.

Kristal Cid, su esposa, también aprovechó para recordarle que cuenta con su apoyo y cariño a su salida de Venga la Alegría, pues escribió que tiene toda su admiración al haber decidido perseguir su sueño. “Esas personas son las que triunfan porque confían en sí mismas”, escribió, agregando que ella y sus hijas lo aman.

Roberto Carlo fue conductor de "Sale el Sol" y visitó las inmediaciones de TV Azteca, por lo que se especula que tome el lugar de Brandon Peniche (Foto: Instagram/@robertocarlomx)

Esta semana la cuenta de Twitter La Comadrita anunció que supuestamente quien tomará el lugar de Peniche será Roberto Carlo, ex conductor de Sale el Sol, pues habría tenido pláticas con el productor del matutino de la televisora del Ajusco.

SEGUIR LEYENDO: