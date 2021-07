Este fue el consejo que le dio Lucerito Mijares a su mamá para que luzca joven y bella

Lucero cuenta diversas anécdotas de su vida a través de su canal de YouTube y en su podcast (Foto: Twitter/@fanilucerina)

Lucero mantiene actualizados a sus admiradores a través de sus publicaciones en sus redes sociales. En las fotos y videos que comparte se puede ver que la cantante ha mantenido su figura y una piel joven y tersa. En una plática con Angélica Vale compartió su secreto.

La actriz confesó que su hija, Lucerito Mijares, le ha prohibido ponerse botox para desvanecer las pocas arrugas de su cara, y Lucero ha seguido la recomendación de su hija. “Yo ya estoy pensando y me preguntan mucho que ‘¿qué onda si me pondría botox?’ Ya mis arrugas están tremendas y estoy pensando, tengo miedo porque parezco acordeón de aquí (tocándose la frente), y Lucerito me dice ´no te pongas porque ya no vas a ser como mi mamá´”, comentó “La Novia de América” mientras todas admiraban lo bien que se ve.

Video: YouTube/Angelica Vale

En el podcast semanal de la intérprete de Dueña De Tu Amor detalló su rutina para mantenerse en forma, asegurando que no existen imposibles y que los pequeños cambios son los que hacen la diferencia.

El primer secreto que dio fue el de realizar ejercicios sencillos. “Lo que les guste, caminar, hacer rutinas diferentes, hacer pesas, lo que sea que les guste es maravillosos. Un día ir a caminar al parque y otro día por qué no ir a un museo”, detalló.

Aconsejó a sus seguidores que lo primero que deben de hacer es evitar el sedentarismo y que deberían moverse más, puso de ejemplo dejar el elevador y empezar a subir las escaleras. y comenzar a moverse; incluso agregó a los consejos el evitar los elevadores y optar por las escaleras. “Hago de vez en cuando yoga, no hago diariamente los mismos ejercicios”, compartió.

Lucerito Mijares participó en el concierto de sus padres "Siempre Amigos" (Foto: Twitter/@Universo_Hogaza)

La protagonista de la telenovela Soy tu Dueña añadió que además de la actividad física, el complemento para conservar su figura es su alimentación balanceada, evitando los alimentos con exceso de grasas y carbohidratos.

“Si hay cosas que siento que son muy pesadas o muy engordativas, pues intento no comer demasiado… Vale la pena alimentarse bien”, comentó la exesposa de Manuel Mijares. Dejó en claro que no es una experta, pero siempre ha tratado de escuchar a su cuerpo pues tiene una tendencia a retener líquidos.

“La Novia de América” reveló que a pesar de que cuida su alimentación, en su dieta siempre añade postres, cosas dulces e incluso alguna fritura, pero puntualizó que las consume con medida.

Lucero cuenta con más de 25 álbumes de estudio publicados (Foto: YouTube / Lucero)

En una entrevista para Tv Notas, la actriz de 51 años también compartió sus consejos y aseguró que la variedad de ejercicios es importante, Lucero comparó al ejercicio con la vida.

“Yo encuentro el ejercicio como una gran analogía de la vida, lo que necesitas es hacer un esfuerzo todos los días, arriesgarte un poquito para lograr lo que quieres. Yo cuando veo a personas que tienen un cuerpo escultural me doy cuenta que deben ser muy disciplinados y tener una gran tenacidad”, explicó la cantante.

También añadió que como parte de su rutina realiza los consejos de un fisicoculturista que sube videos a la plataforma de YouTube, dijo que estaba maravillada de haberse suscrito a su canal, pues este contaba con una gran variedad de ejercicios.

Lucero será juez en el programa "El retador" junto a Manuel Mijares (Foto: YouTube/canal oficial Lucero)

Lucero explicó para la revista que su edad es uno de los factores más importantes, pues ha aprendido a seleccionar los alimentos que le hacen bien al cuerpo. En sus diversas publicaciones de Instagram, sus followers la siguen admirando a través de los comentarios, en los cuales resaltan su belleza y se alegran por sus éxitos.

