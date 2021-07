“Me das lástima”: Anette Cuburu se lanzó con todo contra Alex Kaffie y fue exhibida por él

Fotos: Instagram @anetteoficial // Facebook/Alex Kaffie

Alex Kaffie decidió hablar en su columna sobre Anette Cuburu asegurando que la participación de la presentadora en la programación de Tv Azteca ha sido excesiva; la actriz no estuvo de acuerdo con el comentario del presentador, así que ella le mandó un mensaje privado criticando su postura.

En el texto de Kaffie se puede leer su desestimación hacia la participación de la conductora. “El sábado tuve la intención de ver ‘Mimí Contigo’, sin embargo apagué el televisor y dije ´no, gracias´ cuando miré que Anette Cuburu ahí estaba. ¡Qué hueva tener que «soplármela» también en ese programa! Y es que TV Azteca la está metiendo hasta en la sopa [...]¡Ya chole!”

Así exhibió Alex a la actriz (foto: Instagram/@kaffievillano)

El mensaje de Anette se volvió público el día miércoles, pues el conductor decidió exponerla nuevamente en su columna, pero también decidió realizar una publicación este jueves en su perfil oficial de Instagram. “UY, SE ENOJÓ LA SEÑORITA Tras haber publicado en mi pasada columna, la del lunes”, se lee en la descripción.

Al inicio del mensaje, la presentadora desmintió lo dicho por Alex. “Querido Alex... Es una pena lo que escribes en tus inmerecidas columnas que para empezar ni siquiera te informas ni haces tu trabajo. Es de poco cerebro ganarte pleitos con gente que te pudiera dar oportunidades en un futuro y diario seguirte cerrando puertas como lo haces, jamás aparecí en Mimi contigo como lo informas ni tampoco Vanessa va de conductora de Hoy”.

Parte del mensaje de la catante Anette hacia Kaffue (foto: instagram/@kaffievillano)

La respuesta de Anette se volvió un poco más intensa. “Dale gracias a dios de haber salido en la tele algún día en tu vida con esa cara, esa vibra y esa nula preparación que tienes. Cuando tengas algo de trayectoria tal vez te pongan en varios programas que te ganes como yo lo hice, con años de proyectos importantes y fíjate que a mí no me das hueva como dices de mí, me das muchísima lástima, eso es lo único que le provocas a mí y a mucha gente así que ten mucho cuidado con lo que escribes, que de por sí nadie te lee ni te ve. !Que tengas una mejor vida algún día!” así finalizó su mensaje Cuburu.

Kaffie no es la única persona que ha tenido diferencias con la también cantante, sino también Andrea Legarreta, pues en palabras de Anette, nunca lograron tener una buena relación.

Anette Cuburu y Andrea Legarreta (Foto: Cuartoscuro)

“Creo que Andrea tiene su forma de ser y no es amiga de todo el mundo. Ella decide de quién ser amiga y entre nosotras nunca se dio una amistad, tampoco a mí me gusta forzar las cosas. Yo tengo a mis amigos y no ando por la vida buscando amigos, yo estoy súper concentrada en mi familia y en mis hijos y la gente que no quiere ser mi amiga no tiene por qué serlo, ni lo necesito tampoco”, confesó Anette.

Con esta declaración, sus seguidores le preguntaron a través de su cuenta de Instagram por qué ella y Legarreta no se llevan bien o por qué su relación nunca llegó a ser buena, y lo que respondió fue que “ella sabrá muy bien lo que hizo”, sin dar más explicaciones.

Anette ha trabajado en Televisa y Tv Azteca en diversas ocasiones (Foto: Instagram)

Contrario a esto, comentó que con Galilea Montijo forjó una muy buena amistad desde que entró a Televisa. “Galilea Montijo es una persona que voy a adorar toda mi vida, que tiene un corazón enorme y que hizo por mí cosas preciosas que nunca voy a olvidar, que me hizo crecer. [...] Yo fui muy pegada a Gali, como en cualquier lugar tienes clic y más empatía con unas personas que con otras”, argumentó Cuburu.

