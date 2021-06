Cuál es el secreto de Lucero para estar espectacular a los 51 años

La cantante explicó que la clave de su figura está en sus rutinas de ejercicio (Foto: Instagram /@luceromexico)

Esta actriz y cantante tiene actualmente 51 años, pero tanto en sus presentaciones virtuales como en las fotos que comparte en sus redes sociales ha dejado ver que el paso del tiempo no ha tenido estragos en su figura o su rostro.

En una entrevista para TV Notas, compartió qué es lo que realiza para conservar su cuerpo saludable y tener energía. Lucero reconoció que no pasa todos los días ejercitándose en un gimnasio ni tiene estrictos controles de alimentación donde cuenta sus calorías.

“Yo no todos los días estoy metida en el gimnasio ni contando calorías, pero me gusta hacer yoga y no diario hago los mismos ejercicios. Muchas veces tenemos una rutina establecida y es cuando no ves ningún cambio”, expresó.

Tanto en su podcast como en su canal, esta artista cuenta diversas anécdotas de su vida (Foto: YouTube / Lucero)

Para esta cantante la variedad de ejercicios es importante, Lucero define esta actividad como una analogía de la vida en la que se requiere arriesgar en cantidades mínimas para poder cumplir sus objetivos.

“Yo encuentro el ejercicio como una gran analogía de la vida, lo que necesitas es hacer un esfuerzo todos los días, arriesgarte un poquito para lograr lo que quieres. Yo cuando veo a personas que tienen un cuerpo escultural me doy cuenta que deben ser muy disciplinados y tener una gran tenacidad”, explicó la actriz.

En su canal de YouTube Lucero dará más detalles sobre sus rutinas, el video se titulará LUCERO Mucho que contar -Tips y secretos para cuidarme y sentirme bien.

Lucero ha incursionado en varios géneros musicales (Foto: Captura de pantalla YouTube)

Respecto al adelanto que dio a la revista, explicó que como parte de su rutina sigue los consejos de un fisicoculturista en YouTube, se dijo maravillada de que al suscribirse en su canal, él ofrece una gran cantidad de ejercicios.

Lucero explicó para TV Notas que su edad es uno de los factores más importantes además de que ha aprendido a seleccionar los alimentos que le hacen bien al cuerpo, pues la alimentación necesita equilibrarse con el ejercicio.

En sus diversas publicaciones de Instagram, las personas quienes la siguen llenan la caja de comentarios con mensajes en los que resaltan su belleza y se alegran por sus éxitos, ya que la cantante sigue dando presentaciones musicales sólo que en formato virtual.

Así fue el concierto Siempre Amigos (Foto: Instagram / @ocesa)

El concierto más reciente que dio lo interpretó junto a Mijares, su ex pareja. El fruto de este matrimonio fueron dos hijos quienes han creado su propio público debido a su carisma.

José Manuel y Lucerito participaron junto a sus padres en el concierto virtual Siempre Amigos, el cuál se llevó a cabo el pasado 22 de mayo, aunque llevan 10 años de su divorcio la pareja confesó que parte de la lista de canciones que interpretaron fue elegida por sus hijos.

Lucero nació un 29 de agosto de 1969 en la Ciudad de México. Actualmente su carrera musical está consolidada, ha trabajado en temas como Mi destino eres tú, El privilegio de Amar, Gloria a ti y No me hablen de él.

Lucero comenzó su carrera musical cuando estaba en la primaria (Foto: Instagram/@luceromexico)

El inicio de la carrera musical de Lucero tiene origen en su infancia, a los 10 años realizó una audición para el programa de variedades Alegría de Medio Día el cuál se transmitía por el Canal 2 de Televisa. Posteriormente este programa cambió de nombre a Chiquilladas.

En un episodio de su podcast, Lucero Hogaza León (su nombre completo) dijo que en la década de 1980 había tantas cosas nuevas para ella y se divertía tanto que estaba ilusionada todos los días.

