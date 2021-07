Cuál fue el romántico regalo con el que Juan Osorio cautivó a su novia

Eva felicitó a Osorio por su cumpleaños, a lo que este le contestó con un mensaje repleto de amor. (Foto: Instagram/@soyevadaniela)

La relación sentimental entre Juan Osorio y Eva Daniela ha dado mucho de que hablar desde sus inicios. Ya sea por sus diferencias de edades o por los apasionados besos que la actriz le ha dado a Emilio Osorio, hijo del productor de telenovelas. No obstante, en esta ocasión, la feliz pareja decidió presumir su cariño en redes sociales al mostrar un bonito regalo que pudo recordarles el inicio de su amor.

Fue desde la cuenta en Instagram de Eva Daniela, donde la participante de ¿Qué le pasa a mi familia? decidió mostrar un romántico arreglo florar que Juan Osorio le dio.

Con la canción Sabes de Reik, la artista le escribió “Todos los días me haces sonreír, TE AMO” a su pareja.

Asimismo, puede observarse una tarjeta con la leyenda “Eva Daniela” en las flores que son de color rosa y blanco, con algunas ramas cafés.

Desde su misma cuenta, hace un par de semanas, Eva felicitó a Osorio por su cumpleaños, a lo que este le contestó con un mensaje repleto de amor.

Juan Osorio le envió un ramo de flores a Eva Daniela(Foto: IG @soyevadaniela)

“Hay momentos de felicidad que se quedan en el corazón el amado. Eres la novia de mi vida”, señaló en ese entonces.

Cabe recordar que, en la recta final de la telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?”, surgió una nueva polémica, pues en una de las escenas, la novia de Juan Osorio (Eva Daniela) le dio un apasionado beso a Emilio, hijo del productor de dicho melodrama transmitido por el Canal de las Estrellas.

De acuerdo con la trama de la historia, Emilio Osorio interpreta a “Lalo Rueda”, un joven que tiene una relación romántica con una muchacha llamada Marisol “Sol” (Daniela Ordaz Castro), no obstante, el personaje “Lorena Pineda” interpretado por Eva Daniela recién se integró y buscará llegar al corazón del hijo de Osorio con fines antagónicos.

Durante la controversial escena, puede observarse tanto a Emilio como a Eva en un restaurante. Ahí, ella le muestra su interés romántico al joven: “Me da gusto que te intereses por mí, desde que te vi me provocaste mucho”, remarca la mujer.

Ante esto, “Lalo Rueda” denota incomodidad, pero inmediatamente, Eva Daniela se avalanza contra él y le da un beso prolongado. Posteriormente, Emilio Osorio le dice que está enamorado de su novia “Sol”.

La pareja ha sido criticada por su diferencia de edad (Foto: Instagram / @juanosorio.oficial)

¿Cómo nació el amor entre esta pareja?

La joven que interpreta a “Lorena” en el proyecto producido por su novio ha estado bajo la luz de los reflectores desde que anunció que su pareja es Osorio, quien es mayor que ella por casi 20 años y es padre de Emilio, con quien podría tener un romance en la telenovela.

Según relató la actriz, el amor que surgió entre ellos no fue algo que se esperara porque ella buscaba enfocarse en su carrera y dejar de lado a sus pretendientes, los cuales nunca eran lo que deseaba para una pareja, pero “el amor llegó y superó mis expectativas”, dijo para Las Estrellas.

“Me siento muy contenta, realizada, encontré al hombre de mis sueños que me da mi lugar, que quiere estar conmigo, me procura, me respeta, lo admiro y nos amamos mucho, estoy contenta”, resaltó Eva.

Agregó que el productor la enamoró con los detalles que tenía con ella, la forma en que la trataba, lo caballeroso que llegaba a ser y que siempre intentaba estar pendiente de lo que ella necesitara. Sus citas comenzaron como amigos, salieron a comer y ella se divirtió con él.

Después, comenzó a mandarle flores con dedicatorias, lo que le hizo entender que le gustaba y le sorprendió lo evidente que hizo el hecho de que buscaba tener con ella más que una amistad, lo que la empujó a darle el “sí”.

