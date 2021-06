Emilio Osorio se sinceró sobre la relación entre su papá Juan Osorio y Eva Daniela

Emilio Osorio se sinceró sobre la relación de Juan Osorio con Eva Daniela y Niurka Marcos (Foto: Instagram/@juanosorio.oficial)

Emilio Osorio habló de lo que piensa sobre la relación que mantiene su padre, el productor Juan Osorio, con Eva Daniela, la actriz que tiene casi 40 años menos que su pareja.

El actor que saltó a la fama con la telenovela Juntos el corazón nunca se equivoca, Emilio, expresó su opinión sobre los romances de Juan Osorio en una emisión de Fórmula Espectacular. “Lo principal es que no me tiene que gustar a mí, le tiene que gustar a él, ¿yo qué? Obviamente le doy el visto bueno”, dijo el menor de la familia.

Emilio aseguró que la felicidad de su padre es lo que más le interesa actualmente y en la cual ha pensado mucho desde que se contagió el año pasado de COVID-19, por lo que no piensa inmiscuirse en su vida amorosa, además, según dijo Eva Daniela, ella y el actor sostienen una fuerte amistad y se tienen mucho respeto.

Emilio Osorio dijo que le da "el visto bueno" a la relación de su papá con Eva Daniela, quien es su compañera de elenco (Foto: Instagram / @soyevadaniela)

El hijo del productor también habló sobre la relación que tienen sus padres, la cual no ha sido la mejor desde que se separaron, incluso piensa que no deberían volver a estar juntos como pareja, pues el ha sido testigo de la mala química que existe.

“Yo justo no estaba entusiasmado por eso. No, ¿para qué quieres? Si separados son un rollo, juntos no sé. Doy gracias Dios que el tiempo que estuvieron juntos yo no tenía consciencia”, explicó Emilio.

Tanto Eva como el creador de telenovelas han hecho saber al público que para ellos no importa la edad ni las críticas de las que se han visto rodeados desde que el pasado mayo anunciaron que estaban perdidamente enamorados el uno del otro.

Eva Daniela y Juan Osorio le han hecho frente a las críticas por la diferencia de edades (Foto: Instagram / @juanosorio.oficial)

Juan Osorio incluso ya tiene en mente casarse con su novia, pero piensa tomar las cosas con calma. “Soy feliz con mi pareja, es una mujer muy linda, estoy muy enamorado, y si ahorita me preguntaran si me voy a casar, me caso con ella”, reveló.

Emilio y Eva conviven diariamente porque ambos trabajan en ¿Qué le pasa a mi familia?, telenovela producida por el mismo Juan Osorio y que se convirtió en el lugar donde el amor inició para la pareja.

El más joven de los Osorio se retirará próximamente de la actuación y aprovechó la entrevista para compartir un poco acerca de cuáles son sus planes para esta nueva etapa de su vida, en la que buscará desarrollar algunos de sus talentos que no ha podido explotar completamente.

Emilio Osorio irá a España a estudiar música en los próximos meses (Foto: Instagram / @emilio.osorio)

Primero, antes de irse a Europa e inmediatamente después de que terminen las grabaciones de ¿Qué le pasa a mi familia?, piensa visitar a Niurka en Mérida, en donde está residiendo actualmente la vedette, después “lo que se viene es que terminando el proyecto es que me voy a ir a estudiar música a España. Como haré eso, lo que necesito es que mis papás estén tranquilos y felices”.

Juan Osorio detalló que esta decisión de dejar ir a su hijo para que estudie en otro país fue difícil, pero forma parte de las cosas que lo hacen sentir orgulloso de cómo ha crecido. “Hemos decidido él y yo eso, creo que es el momento de cerrar bien un ciclo. Está en la edad y ese es el siguiente paso que, acordamos, va a dar”, además de que es el momento perfecto para que Emilio decida a qué se quiere dedicar profesionalmente.

