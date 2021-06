Eva Daniela reveló cómo comenzó su relación con Juan Osorio

La pareja recientemente hizo pública su relación y han tenido que hacerle frente a las críticas (Fotos: Instagram/@juanosorio.oficial/Televisa)

Eva Daniela es una actriz de 26 años que acaba de debutar en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? este lunes. También es la novia de Juan Osorio, a quien ahora considera el hombre de sus sueños y con quien es muy feliz después de haber decidido darle otra oportunidad al amor.

La joven que interpreta a “Lorena” en el proyecto producido por su novio ha estado bajo la luz de los reflectores desde que anunció que su pareja es Osorio, quien es mayor que ella por casi 20 años y es padre de Emilio, con quien podría tener un romance en la telenovela.

Según relató la actriz, el amor que surgió entre ellos no fue algo que se esperara porque ella buscaba enfocarse en su carrera y dejar de lado a sus pretendientes, los cuales nunca eran lo que deseaba para una pareja, pero “el amor llegó y superó mis expectativas”, dijo para Las Estrellas.

Eva aseguró haber encontrado al hombre de sus sueños (Foto: Instagram/@soyevadaniela)

“Me siento muy contenta, realizada, encontré al hombre de mis sueños que me da mi lugar, que quiere estar conmigo, me procura, me respeta, lo admiro y nos amamos mucho, estoy contenta”, resaltó Eva.

Agregó que el productor la enamoró con los detalles que tenía con ella, la forma en que la trataba, lo caballeroso que llegaba a ser y que siempre intentaba estar pendiente de lo que ella necesitara. Sus citas comenzaron como amigos, salieron a comer y ella se divirtió con él.

Después, comenzó a mandarle flores con dedicatorias, lo que le hizo entender que le gustaba y le sorprendió lo evidente que hizo el hecho de que buscaba tener con ella más que una amistad, lo que la empujó a darle el “sí”.

La actriz detalló que Juan Osorio desde el principio hizo evidente que le gustaba y la estaba conquistando (Foto: Instagram/@soyevadaniela)

Para Eva no ha sido fácil tener que enfrentar la avalancha de comentarios que obtuvo cuando ella y Osorio hicieron pública su relación, pues no acostumbraba a tratar de esa forma a su vida privada, pero con el tiempo comprendió que ser una figura pública algunas veces implica que muchas personas estén al tanto de lo que hace.

Ahora, aunque ha recibido muchas críticas, aseguró estar dispuesta a defender a su relación con todo, pues es algo que no se presenta siempre.

“Si encuentras a alguien que realmente puedes amar, debes defender tu amor con uñas y dientes, es muy difícil encontrar realmente el amor y ya cuando lo encuentras pues cuidarlo día a día, jamás confiarte. Cada día irte reinventando y encontrar nuevas formas de enamorar a esta persona”, explicó.

Juan Osorio aseguró que él está dispuesto a contraer matrimonio con Eva en cualquier momento (Foto: Instagram/@juanosorio.oficial)

Por otra parte, Juan Osorio tuvo un encuentro con medios a su salida de Televisa, en donde aseguró que a él tampoco le importa lo que la gente diga de su relación con la actriz ni las intenciones que ambos tienen, pues por el momento él está muy enamorado y lo único que quisiera es casarse con Eva.

El productor dijo estar dispuesto a tener hijos con su novia, pero sólo después de presentarse frente al altar, pues no quiere apresurar las cosas, contrario a otras relaciones, como lo fue con Niurka Marcos, la madre de su hijo.

La pareja también aseguró que actualmente no esperan nada de su relación, sólo buscan mantenerla durante el tiempo que sea, pero si Eva también llega a querer casarse con el productor, en cuanto les sea posible, darían el siguiente paso.

