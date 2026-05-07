Polonia refuerza su defensa en la frontera con Rusia con minas antitanque programables

Ejercicio militar en Polonia (REUTERS/Kacper Pempel/File Photo)

Polonia refuerza la defensa de su frontera oriental tras la firma de un contrato valorado en 3.400 millones de zlotys polacos (800 millones de euros) para dotar a sus Fuerzas Armadas de miles de minas antitanque. El acuerdo, firmado por la Agencia de Armamento polaca y la empresa nacional “Belma” SA, incluye el suministro de material de combate y entrenamiento, y su entrega está prevista entre 2027 y 2029.

El refuerzo del Escudo Oriental forma parte de la respuesta de Varsovia a las crecientes tensiones en Europa del Este y al refuerzo militar de países vecinos. La adquisición de este arsenal permitirá al ejército polaco desplegar barreras de minas de manera rápida y flexible, empleando sistemas de minado disperso sobre vehículos BAOBAB-K de ruedas y transportadores TMN de orugas.

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Minas antitanque de Polonia

Las minas MN-123 incorporadas al sistema defensivo polaco son dispositivos antitanque de última generación, diseñados para neutralizar vehículos blindados y mecanizados. Su principal característica es la capacidad de despliegue programable, lo que permite ajustar la densidad y la ubicación de cada mina en función de las necesidades tácticas y las condiciones del terreno. Estas minas pueden ser instaladas rápidamente mediante vehículos especializados, tanto sobre chasis de ruedas como de orugas, facilitando la creación de barreras extensas en poco tiempo.

El sistema se apoya en una arquitectura tecnológica que automatiza la programación y el mapeo de los campos minados sobre plataformas digitales, lo que optimiza la precisión de su puesta sobre el terreno. Además, las minas cuentan con sensores avanzados que detectan la presencia de vehículos enemigos, activándose únicamente ante amenazas reales y minimizando riesgos para otros usuarios del terreno. El control puede realizarse de forma completamente automática a través de este sistema, pero también puede hacerse manual, lo que permite adaptarse a distintos escenarios.

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Contexto de Europa del Este

La decisión de Polonia de reforzar el Escudo Oriental mediante la adquisición de minas programables responde a la preocupación por la seguridad en un entorno regional cada vez más inestable. La frontera oriental polaca limita con Bielorrusia y el enclave ruso de Kaliningrado, dos zonas que en los últimos años han visto un incremento de la presencia y actividad militar. Ante este escenario, Varsovia considera prioritario fortalecer sus capacidades disuasorias para prevenir cualquier intento de incursión o acción hostil a lo largo de su frontera.

El Escudo Oriental es un sistema de defensa integral que busca garantizar la soberanía e integridad territorial de Polonia, así como enviar una señal clara de determinación tanto a sus aliados en la OTAN como a posibles adversarios. La incorporación de minas antitanque programables permite crear barreras defensivas adaptables y eficientes, capaces de responder rápidamente a cambios en el terreno o a movimientos del adversario.

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Además, la modernización de estos sistemas es parte de una tendencia de aumento de inversiones en defensa, impulsada por la percepción de riesgo ante la volatilidad geopolítica en Europa del Este. Polonia ya es el europeo que más porcentaje del PIB dedica en su defensa. El objetivo es asegurar la estabilidad y preparación ante eventuales crisis o conflictos.