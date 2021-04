“No sabíamos cantar”: Benny Ibarra se sinceró sobre Timbiriche y su romance con Sasha Sökol

El cantante de 50 años posee una trayectoria en teatro y escenarios musicales (Foto: Instagram @BennyIbarra)

En una charla llena de nostalgia y recuerdos, Benny Ibarra rememoró algunos pasajes de su paso por Timbiriche, la agrupación musical en la que se lanzó al medio de la música y donde vivió sus primeras aventuras amistosas y romances.

El hijo de Julissa contó que en aquel 1982 cuando se conformó el grupo infantil de Televisa, una cuestión llamó la atención, y es que de los niños convocados por su cercanía con personajes del medio artístico, Paulina Rubio, Sasha Sökol, Mariana Garza y Diego Shoenning, ninguno realmente sabía cantar ni había desarrollado su talento.

“(En las) audiciones para Timbiriche, entré y había un piano vertical. Cantamos cualquier cosa así… Salimos de ahí y de repente ya estábamos en Timbiriche. Corte a, ya estábamos por grabar. Me acuerdo que llegamos y grabamos Hoy tengo que decirte papá y fue un desastre. Nadie tenía experiencia, nadie sabía si estábamos afinados, no sabíamos cantar, fue un desastre”, recordó en entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado.

El compositor charló con Yordi Rosado también sobre las claves de su actual relación (Foto: Captura de pantalla)

También rememoró la ocasión en que vio por primera vez a Sasha Sökol, con quien a esa edad vivió un tierno romance que duró tres años: “Estábamos en el teatrito, en el foro… Y de repente, una güerita con tutú… Sasha. Aparte teníamos una nana que nos cuidaba y regañaba a los que estábamos ahí”, añadió.

Desde niños, los artistas fueron compañeros en la agrupación musical creadora de canciones como Corro, vuelo, me acelero y Besos de ceniza, y con el paso del tiempo siguen siendo parte importante en sus vidas, pues hasta la fecha mantienen una buena amistad que se ha consolidado también sobre los escenarios con el proyecto Sasha, Benny y Erik, por ejemplo.

El músico recordó que desde que vio a la cantante de Rueda mi mente por primera vez “sintió química”, sin embargo, no fue de inmediato que se hicieron novios, pues su primera relación dentro del grupo fue con Mariana Garza, con quien duró sólo una semana.

Ibarra proviene de una familia artística: su madre es Julissa, y su tío, Luis de Llano (Foto: Efe)

Sin embargo terminaron porque Benny se atrevió a darle un beso a la hoy productora teatral, cosa que no le gustó y decidió dejar de ser su novia y convertirse en una gran amiga, pero fue hasta una de las tantas pijamadas que hacía Sasha en su casa que el romance infantil comenzó a tomar forma a través de un reto de besos.

“Entonces se sumergen todos y nos quedamos Sasha y Benny y no pasa nada. Suben todos y Mariana se da cuenta y nos dice: ‘Ustedes dos no hicieron nada, así que me voy a quedar acá arriba para atestiguar la legalidad’. Y ya tal cual, se sumergen los demás para no ver, Mariana se queda arriba para supervisar y ya nos damos nuestro primer besito, y ahí empezamos a ser novios. Mi primer amor duró tres años y medio, casi cuatro años”, añadió.

La primera vez que pisaron un estudio de grabación (Instagram: diegoschoening)

El intérprete de Cielo y Llueve luz contó que gracias a la química que había entre ellos fue una relación muy intensa. “Eres niño y empiezas a crecer, tuvimos una química muy especial, fue muy intenso. Hubo beso francés. Todo conocimos juntos, alguien tenía que hacerlo y estuve yo. Siempre fue del amor, de la inocencia, no había malicia”, expresó.

Benny también destapó que de sus compañeras de aquellos años también llegó a besar a Thalía y a Paulina Rubio, además de a Lolita Cortés, con quien convivió en la obra Vaselina con Timbiriche.

La pareja conformada Benny Ibarra y Celina del Villar vivió un tropiezo cuando se reveló la infidelidad de él (Foto: Instagram)

El hermano de Alejandro Ibarra actualmente está casado con Celina del Villar, a quien lleva casi tres décadas unido: “El secreto no es más que estar trabajando, es una chamba de todos los días, una buena relación es de trabajo, tolerancia, pero sobre todo es mucho amor”, recalcó Benny.

“Amor. Todo lo que necesitas es amor. Entender de ese amor todas sus vertientes y todas sus manifestaciones, porque yo todo lo que hice, incluso cuando lastimé a mi esposa, fue por amor también, mucho”, reveló el compositor en relación a una infidelidad que tuvo hace algunos años a su esposa.

