Timbiriche: cuando Thalía y Paulina Rubio se pelearon en pleno concierto

Por mucho tiempo, Paulina Rubio y Thalía fueron consideradas dos grandes divas del pop (Fotos: Instagram @paulinarubio / @thalia)

En la transmisión del 30 de abril de 1982 en Siempre en domingo ocurrió el debut de un grupo infantil conformado por seis niños: Sasha, Mariana, Paulina, Alix, Diego y Benny. Así, apadrinados por Miguel Bosé, surgió Timbiriche, banda que sería todo un fenómeno hasta principios de los 90.

A lo largo de la historia de la agrupación hubo varios cambios. Estos no sólo respondieron a los cantantes que que pasaron de la infancia a la pubertad, sino que también hubo cambios entre sus integrantes.

Las salidas y los reemplazos fueron comunes en Timbiriche. En 1986 Sasha Sokol, una de las miembros originales, dijo adiós y su lugar fue ocupado por Thalía. Su entrada fue todo un éxito para Timbiriche. La hermana de Laura Zapata destacaba por su presencia, por su canto, su forma de bailar e incluso su estilo en moda.

Thalía se unió a Timbiriche en 1986 (Foto: Instagram / @http.timbiriche)

Fue tal el impacto que tuvo que no pasó mucho tiempo antes de que se convirtiera en la gran estrella de Timbiriche. Por otra parte, Paulina Rubio, quien estuvo desde los inicios de la banda, también fue uno de los perfiles más fuertes.

Si bien la señalaban como una chica fresa, que entraba en el estereotipo de “niña rica” y varios creían que era arrogante, también era muy querida. En buena parte por ser una de las cantantes originales de Timbiriche, pero también porque muchas adolescentes de la época querían ser como ella.

De cualquier modo, es posible que esta necesidad por ser el centro de atención fue lo que inició con los choques entre Paulina y Thalía. Sin embargo, su relación no empezó como algo hostil; en muchas entrevistas que les han hecho a lo largo de los años, las dos cantantes han mencionado que fueron “mejores amigas”.

Paulina Rubio estuvo en el grupo desde sus inicios en 1982 (Instagram: garza_alardin_mariana)

Compartían vestuario, se ayudaban a arreglarse, eran confidentes de la otra e incluso el paño de lágrimas cuando lo necesitaban. A todas luces, su amistad fue sólida durante los primeros años en lo que Thalía estuvo en Timbiriche.

Pero eso cambió poco a poco. Las típicas bromas pesadas que había entre los integrantes se convirtieron en roces serios cuando se trataba de estas dos artistas; además, en varias entrevistas era posible notar la seriedad con la que se veían la una a la otra.

No hubo nada confirmado por un tiempo. Entre los rumores que había por parte de los fanáticos, Paulina se la pasaba hablando mal de Thalía, y viceversa, mas no había pruebas. Al menos no hasta que tuvieron un concierto en Toluca.

Cuando entraron a su época juvenil, Timbiriche impuso moda entre varios adolescentes (Foto: Instagram / @retrx.memories)

En algún punto de la presentación, “La chica dorada” le desconectó el micrófono a Thalía. En el momento en que la intérprete de Equivocada se percató, fue hacia Paulina en un intento por arrebatarle el suyo a su compañera.

Fue entonces que comenzó un forcejeo en medio de la incomodidad de sus compañeros y la confusión del público. Todo estalló cuando, en un empujón, Paulina golpeó accidentalmente a Thalía en la boca. Ahí comenzaron a darse tirones de cabello.

Cuando el público reaccionó ante la pelea de estas dos divas, en lugar de pedir que pararan, se comenzaron a escuchar porras que gritaban el nombre de Paulina por un lado, y el de Thalía por el otro. No se sabe cómo terminó el incidente, pero la noticia corrió rápido entre las revistas de la época.

Hasta la fecha, tanto Paulina Rubio como Thalía han asegurado que no se guardan rencor (Foto: Instagram)

Se hizo tan mediático que, una semana después, cuando Timbiriche estaba siendo entrevistado por Verónica Castro, las dos tuvieron que “desmentir” tal pelea. Negaron que tuvieran rencores entre ellas y que, en realidad, se querían como hermanas.

No obstante, unos cuantos años después, ya cuando Thalía estaba formando su carrera como solista, volvió con Castro. En esa entrevista, ya segura de que su paso por Timbiriche había sido superado, confesó que mintieron y que su pelea con Paulina en aquel concierto de Toluca fue más serio de lo que admitieron.

