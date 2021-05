Tremenda declaración de Luis de Llano, productor de estrellas juveniles de los 90: le ofrecieron favores sexuales a cambio de trabajo

Luis de Llano Macedo (Foto: Cuartoscuro)

El reconocido productor mexicano, Luis de Llano, habló sobre las situaciones de acoso que actualmente están siendo reveladas por personalidades del medio del espectáculo y aseguró que el asedio por parte de los productores es un gran mito, pues él nunca lo cometió.

El originario de la Ciudad de México se convirtió en una de las figuras más importantes del medio artístico a nivel nacional, debido a que consiguió llevar a la fama muchos de los proyectos que emprendió como series, telenovelas y grupos musicales, entre los que destacan Garibaldi, Kabah, Fresas con crema y Timbiriche, siendo este último catapulta de artistas como Thalía, Erik Rubín, Sasha Sokol, Paulina Rubio, Benny Ibarra, biby Gaytán y Eduardo Capetillo.

El pasado lunes, Luis de Llano ofreció una entrevista para el programa de YouTube La Tetera, conducido por Daniel Bisogno, Sebastián de Villafranca y Daniela Mota, en donde aseguró que él nunca cometió actos de acoso a ninguno de los talentos a los que les hizo casting ni a sus padres, aunque dijo que si recibió insinuaciones por parte de personas que querían hacer todo con tal de ser famosos, pero el siempre los rechazó.

“Hay un mito sobre eso pero no sabemos la verdad, siempre imaginas al productor como Valentín Pimstein sentado en su sillón con su puro, 40 mujeres sentadas afuera, si había una especia como de decir: ‘¡pégate allá porque así vas a pegar!, te van a meter a una novela’, yo siempre separé mucho mi trabajo de las relaciones con los otros”, explicó.

Luis de Llano aprovechó el espacio para confesar que le tocó trabajar con un director que si tenía fama de sobrepasarse con sus talentos, pero a pesar de que al productor de Cachún cachún, Ra Ra le llegaban ofertas con mucha frecuencia, él siempre se mantuvo al marguen de la situación y sólo elegía a los verdaderos talentos.

“Yo tuve la mamá de muchas sentadas afuera esperando con la niña a ver si entraba al grupo y le decía, señora, no es así aquí, conmigo no es así, me llegaron a decir: ‘señor, estamos a sus ordenes’, ‘muchas gracias señora, pero no va por ahí el asunto’. Entonces, yo creo que traté de siempre de mantener un perfil porque en dos segundos te inventan un historia”, declaró.

Los rumores sobre la forma de trabajo que realizaba el productor dentro de su oficina sonaron fuertemente al grado de que la agrupación de rock mexicano Molotov, sacó una canción en donde hizo referencia a los supuestos actos que cometía Luis de llano: “Si topas a un tipo de nombre De llano, que quiere bayonarte y echarte la mano”, se escucha en la letra de El carnal de las estrellas.

Sin embargo, muchas han sido las ocasiones en que el mexicano de 75 años ha declarado que las acusaciones hacia su persona son falsas, pues siempre procuró ser profesional en todos los proyectos que realizó, así fuera en televisión o el ámbito musical.

Por otro lado, opinó sobre la polémica que actualmente vive una de las familias más queridas por el público mexicano. Desde su perspectiva, dijo que todo el conflicto que se transmite en los medios de comunicación sobre la dinastía Guzmán Pinal parece una telenovela que aún no cree posible que sea parte de la vida real.

“Yo no tengo el gusto de conocer a Frida Sofía, nunca la he conocido y no conozco tampoco a la hija de Luis Miguel (...) es un escándalo de esos que no vamos a encontrar por muchos años porque de dónde proviene una acusación de ese tamaño (...) eso para mí me parece un libreto, una telenovela, una pelicula”, comentó.

