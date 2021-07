Qué dijo Maribel Guardia sobre el supuesto coqueteo de Joan Sebastian con Chiquis Rivera

La actriz opinó sobre las delcaraciones de Chiquis (Foto: EFE/Maribel Guardia)

Hace unos meses, Chiquis Rivera confesó en un programa de televisión que Joan Sebastian llegó a coquetear con ella aun cuando él seguía casado con Alina Espín, ante estas declaraciones se le preguntó a la ex esposa del fallecido, Maribel Guardia, acerca del tema.

“Si yo supiera a quién le echó los perros Joan, ¡imagínate!”, dijo la actriz sobre El Poeta del Pueblo, quien tuvo fama de mujeriego, y complementó de la siguiente manera: “bueno, es una niña preciosa, pero no lo sé. Se lo tienes que preguntar a ella, ahí está la Chiquis que siempre se encuentra en las redes”.

“Yo sé que él era muy amigo de la mamá (Jenni Rivera), por ese lado me costaría creer que fuera cierto, por respeto a la mamá”, comentó Maribel al respecto y así concluyó su aclaración sobre el tema.

El cantautor tuvo una fama de "mujeriego" (Foto: Instagram / @chiquis @joansebastian)

Chiquis se presentó hace unos meses en el programa Tu Night Show que conduce Omar Chaparro. Ahí se le hizo la siguiente pregunta a la cantante: “¿Qué famoso, estando con pareja, te tiró la onda?”, ante lo cual la artista se negó a responder al momento y sólo dio pistas sobre quién podría ser la persona en cuestión.

Al final la cantante cedió ante la persuasión del presentador y reveló que fue Joan Sebastian quien intentó conquistarla aún con una diferencia de edad de 34 años y cuando él estaba casado con Alina Espín.

A pesar de haber revelado el nombre, no especificó muchos detalles sobre el supuesto coqueteo, pues no quiso hablar sobre la fecha, el lugar o las circunstancias del incidente. Lo único que reveló fue que ella se encontraba en una relación con el productor Ángel del Villar, quien varias veces fue catalogado por Chiquis como “el amor de su vida” y recientemente contrajo matrimonio con la cantante Cheli Madrid.

A Maribel le gustaría acompañar a su hijo al altar (Foto: Instagram @maribelguardia)

En la entrevista que Maribel declaró acerca de Chiquis, también opinó acerca de la próxima boda del hijo que procreó con Joan Sebastian, Julián Figueroa, quien próximamente contraerá matrimonio con su novia, Imelda Tuñón.

La cuñada de la actriz reveló que desea llegar al altar montada en caballo, ante lo cual Maribel opinó lo siguiente: “Ah pues podrían echar los dos a caballo, sería una maravilla, y yo salgo en un burro”, dijo la artista bromeando.

La actriz lamentó la ausencia de sus padres en su propia boda aunque agradeció a su hijo por haberla acompañado en aquél momento: “Yo disfruté mucho cuando me casé porque mi hijo me entregó en el altar y fue algo muy emocionante para mí”, recordó y continuó: “Como saben, yo no tengo papás, se murió mi mamá cuando tenía 9 años y mi papá falleció cuando tenía 18″.

Maribel Guardia recibió varios regalos de parte de Joan Sebastian, los cuales aún conserva con cariño

En los próximos meses se inaugurará el museo que honrará la memoria del fallecido Joan Sebastian, por lo que la Maribel fue interrogada sobre los regalos que el cantante le dio, los cuales podrían formar parte de la colección del recinto que será abierto en el estado de Guerrero. “Son regalos míos y los quiero mucho. Si algún día me muero, se los dejo a Julián (Figueroa) y Julián sabrá qué hacer con ellos”, opinó Maribel con respecto a la figura de San Miguel Arcángel y los cuarzos que el artista le regaló cuando sostuvieron una relación en la década de los 90.

