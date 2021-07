Galilea Montijo fue sustituida en “HOY” por Maribel Guardia; un día antes se realizó prueba COVID-19

Galilea Montijo se realizó nueva prueba de COVID (Foto: Captura de pantalla/IG @galileamontijo)

A pesar de los rumores donde se ha dicho que Galilea Montijo está próxima a abandonar la conducción de “Hoy”, el viernes pasado, Maribel Guardia sustituyó a la querida integrante del programa matutino y causó revuelo entre los seguidores del programa, ello aunado a que un día previo se había visto a Galilea realizándose otra prueba COVID-19.

Raúl “Negro” Araiza fue el que mencionó que en la transmisión del 2 de julio no se encontraría Galilea ni Marisol González -quién recientemente abandonó el programa-, pero en su lugar tendrían como invitadas a Maribel Guardia y a Tania Rincón.

“Yo soy el nuevo lanzamiento”, dijo Maribel Guardia en su presentación al ya conocido show matutino.

Ante la ausencia de Montijo, cabe recordar que un día antes, la artista subió a su Instagram, algunas historias en donde algunos especialistas privados acudieron a su casa para realizarle una prueba COVID-19 antes de que Galilea se fuera de viaje.

En este sentido, hasta el momento no se tiene conocimiento de los motivos por los cuales la conductora irá a otro lado y tampoco se ha mencionado si es por cuestiones laborales o si sólo desea tomar un descanso.

Maribel Guardia apareció en "Hoy" (Foto: EFE/Maribel Guardia)

Además de Galilea, Marisol González ya no estuvo en “Hoy”, sin embargo, su situación es completamente diferente, ya que el primero de julio la conductora fue franca y entre lágrimas confesó que tomará un tiempo para cuidar a sus hijas, pero sabe que tras superar esta situación volverá a reincorporarse a las filas del programa matutino de Televisa.

Marisol fue cobijada por Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Andrea Escalona al hablar de la situación que esta ocasión la aleja de su sueño de encabezar la revista televisiva.

“Me cuesta mucho trabajo hablar. No sé ni por dónde empezar pero de repente nos queremos partir al mil y estar al cien, pero hoy me toca darme un tiempo con mi familia. Aquí he formado una familia hermosa y siempre fue mi sueño estar en Hoy y ha sido mucho más bonito de lo que esperaba”, comentó entre lágrimas esta mañana.

“No quiero dejarlo, no sé estar sin trabajar, pero por ahora es una decisión familiar y nos queremos dar un tiempo y me voy a separar un poquito con mi familia para atender esa parte, atender mi parte de mamá, esposa y atender a mi equipo, que es mi pilar y lo será toda la vida”, resaltó.

Marisol González anunció su salida de Hoy (Fotos: Programa Hoy)

La ex reina de Belleza destacó que en algún momento buscará retomar sus actividades al interior del programa que también conducen Montijo y Legarreta, quienes le recordaron su trabajo, compromiso y el amor con el que la van a recibir cuando decida volver a su lado.

“Espero que sea un tiempo y en algún futuro poder regresar con ustedes que me han dado tanto, me han hecho crecer tanto y los quiero mucho”, dijo justo al romper en llanto.

“Sabemos que van a ser unas semanas, solamente unas semanas. Esperamos que así sea, y si se alarga un poquito más no pasa nada, aquí te esperamos”, sentenció Galilea Montijo, quien supuestamente tenía una rivalidad con la misma González.

Andrea Legarreta también aprovechó para dedicar unas palabras a su compañera y amiga: “Aquí está tu lugar. Eres una niña hermosa... siempre has sido una niña linda, chambeadora, encantadora, bondadosa, dulce y sí, a veces nos toca, jalar del lado de la familia, pero aquí está tu lugar, amor”.

