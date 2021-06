Maribel Guardia respondió si irá a la boda de Belinda y Christian Nodal

Maribel guardia conoció a la cantante de Dopamina en una telenovela cuando esta era niña (Foto: Cuartoscuro // Instagram @belindapop)

Hace muchos años, en 2001, actuó al lado de Belinda en la telenovela Aventuras en el tiempo, donde ambas tuvieron el protagónico de elenco adulto y el infantil. Ahora la cantante está a la espera de darle el "sí" a Christian Nodal.

En entrevista para diversos medios y recuperada por el canal de Edén Dorantes, la actriz y modelo pareció desconcertada por el anuncio de la próxima unión. A pesar de que trabajó codo a codo con la también jueza de La Voz reconoció que no estaba al tanto del tema: “Ay, no. ¡Para nada! Yo no sé nada de eso”.

También le preguntaron su opinión sobre el anillo de tres millones de dólares que el cantante de regional mexicano le dio a la “Princesa del pop” cuando le hizo la propuesta. Ante esto, sólo pudo decir “Qué padre que le regale un anillo, pero yo jamás gastaría ese dinero en un anillo... pero bueno, qué suerte”.

Aseguró que ella jamás gastaría millones de dólares en un anillo (Foto: EFE/Maribel Guardia)

Por otra parte, la intérprete costarricense habló sobre los proyectos que tiene en puerta. Estaba regresando de grabar el piloto de un nuevo programa de comedia para niños. Según explicó, este proyecto se llamaría Albertano y los monstruos, mismo por el que está emocionada ya que será el primer papel de villana que hará.

Entre otros asuntos, al cuestionarle sobre cómo pasó el Día del Padre, la también cantante respondió que fue un día tranquilo. Estuvo en compañía de su esposo Marco Chacón, su hijo Julián Figueroa, su nuera Imelda Garza, su nieto y su “madre”, como llama a su hermana Vilma Chacón.

Sobre Vilma destacó que tuvo la fortuna de tenerla de nueva cuenta en México luego de dos años en los que su pariente no pudo pisar estas tierras. Declaró que está feliz de poder consentir a su “mamá” incluso cuando esta ya tiene 82 años de edad. “La verdad tiene una genética maravillosa”, afirmó contenta.

Apenas en enero de 2021 pudo reunirse de nuevo con su "mamá", su hermana Vilma Chacón (Foto: Instagram @maribelguardia)

También se llegó a hacer el comentario de que la familia de Maribel Guardia era bastante longeva, a lo que quiso aclarar que no. Por el contrario, su verdadera madre, la señora Rita, murió a los 46 años a causa de cáncer y cuando la actriz apenas tenía 9 años. Mientras tanto, su padre murió a los 59.

Cuando Maribel se quedó huérfana su hermana, Vilma, tuvo que tomar las riendas de su crianza y, desde entonces, la modelo tuvo la costumbre de llamarla su madre. Mencionó la fortuna que tiene de que siga con ella y que le encanta que, a pesar de los años, siga siendo una mujer enérgica, alegre y con un enorme amor por la vida.

Maribel Guardia se quedó huérfana cuando apenas tenía 9 años (IG: maribelguardia)

En julio de 2020 fue entrevistada por Gustavo Adolfo Infante sobre su pasado familiar y su vida en Costa Rica. Ahí habló de la infancia difícil que tuvo. La actriz reveló que no convivía con su padre, quien no se hizo cargo de ella, así que su principal apoyo fue su mamá: “Fue una mamá extraordinaria. La recuerdo con mucho amor, pero yo me quedé huérfana a los nueve años”, contó.

Guardia contó que, como era tan pequeña en el momento en que quedó huérfana, no logró entender bien lo que estaba ocurriendo en su vida. “Cuando la vi muerta en la caja yo no entendía por qué ella estaba tan seria. (...) Pero en el momento que ya la fuimos a enterrar, cuando echaron la tierra, ahí fue donde yo reaccioné”, recordó. Con su mamá muerta y un padre ausente, Guardia quedó a cargo de su hermana mayor, Mima (Vilma), a quien considera una segunda madre.

