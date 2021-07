Maribel Guardia y su incendiario comentario sobre el anillo de compromiso de Belinda

Maribel Guardia hizo notar su desagrado por el anillo que Christian Nodal le entregó a Belinda (Foto: Cuartoscuro // Instagram @belindapop)

Maribel Guardia anteriormente había dicho que no estaba ni enterada del compromiso entre Belinda y Christian Nodal, ahora lanzó comentarios hacia el anillo de compromiso de la cantante e hizo evidente su desagrado hacia él.

En un encuentro con la prensa captado por Eden Dorantes, Maribel Guardia habló con la prensa sobre lo que piensa de la sortija que Nodal le entregó a su novia como evidencia de su compromiso y su próxima llegada al altar, pues ahora sí ha visto cómo es éste y está al tanto de los avances de la pareja.

“Su anillo del garbanzo gigantesco, no, pero ni de plástico ¡Qué es eso! Yo no gastaría en un anillo así”, dijo la actriz, quien aseguró prefiere gastar grandes cantidades de dinero en cuestiones filántropas a comprarse una joya de ese tipo.

Según la misma firma, el diamante está valuado en USD 3 millones (Foto: Instagram / @angelcityjewelers)

Y es que el anillo tiene como característica principal un diamante tan raro que está valuado en cerca de USD 3 millones, más de 60 millones de pesos mexicanos. Nodal lo encargó a un lujoso establecimiento de Los Ángeles, Angel City Jewelers, y durante tres meses participó en su diseño y confección para que fuera una sortija única.

Según explicó el joyero, Omar Rosales, la calidad y el color son de la más alta calidad, pues tiene un corte esmeralda, el cual no sólo permite que el diamante luzca por su tamaño, sino que por su origen, le da una claridad que pocos alcanzan. Además, entre 250 y 300 piedras rodean la pieza principal.

El cantante de 22 años no quiso escatimar en gastos y estuvo dispuesto a pagar de contado a la joyería, aunque le advirtieran que lo que quería no se podía conseguir en Estados Unidos ni en un país vecino ya que pidió lo mejor.

La sortija cuenta con una pieza principal casi única y cientos de pequeños diamantes a su alrededor (Video: Instagram / @angelcityjewelers)

“La claridad que este diamante tiene, cuando yo te menciono que es un bbs1f color, ahí te está dando el color y la claridad. El color es ‘f’, que es la más alta calidad en color. El diamante si ustedes lo ven en persona se ve azuloso, por su claridad tan pura que tiene, porque es una de las claridades más altas. Cuando hablas de bbs es que la claridad es perfecta, no hay imperfección por el microscopio”, dijo Rosales sobre la joya de 12 quilates.

A pesar de que no sólo las lujosas características del anillo dieron de qué hablar, pues la noticia del compromiso en sí formó una polémica, un mes después de que salió a la luz esta información fue que Guardia compartió que no sabía nada de la pareja.

En entrevista para diversos medios y también recuperada por el canal de Edén Dorantes, la actriz y modelo pareció desconcertada por el anuncio de la próxima unión. Aunque trabajó codo a codo con la también jueza de La Voz reconoció que no estaba al tanto del tema: “Ay, no. ¡Para nada! Yo no sé nada de eso”.

La actriz en una entrevista de hace dos semanas aseguró que no estaba al tanto del compromiso entre los cantantes (Foto: EFE/Maribel Guardia)

Desde entonces también le preguntaron su opinión sobre el anillo que el cantante de regional mexicano le dio a la “Princesa del pop” cuando le hizo la propuesta. Ante esto, sólo pudo decir “Qué padre que le regale un anillo, pero yo jamás gastaría ese dinero en un anillo... pero bueno, qué suerte”.

Recientemente, Lyn May también criticó a “Beli” y a su sortija, asegurando que a ella, sin pedirle compromiso, sus pretendientes le habían entregado mejores joyas. Además, debido a que los reporteros insinuaron que estaba celosa dijo: “¿Celosa de quién? Si yo tengo unos buenotes”.

