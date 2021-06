Esposo de Maribel Guardia destapó que Joan Sebastian no heredó dinero pero sí deudas

Foto: Cuartoscuro

En una entrevista retomada del canal de Youtube de Edén Dorantes, en la cual se entrevistó a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia y asesor legal de su hijastro Julián Figueroa, dio a conocer más detalles de la herencia de Joan Sebastian.

El abogado fue cuestionado respecto al progreso en el trámite de la herencia, Chacón respondió que aún no hay un avance, pues se han encontrado un par de problemas, pero aseguró que ya se están resolviendo para continuar el proceso. “Una vez que salgamos de esas trabas ya podríamos entrar en una parte en la que se puede realizar un acuerdo en la repartición de bienes”, añadió el esposo de Maribel.

Joan Sebastian dejó diversas propiedades al morir (Foto: Cuartoscuro)

Otra de las preguntas que le realizaron a Marco fue la posición de Julián ante la resolución de la herencia, pero su padrastro confesó que él no le ha preguntado por esos temas, pero se lo tiene que comentar porque es su responsabilidad como su asesor legal, “para él no es una prioridad, está más preocupado por su carrera, por hacer un siguiente disco, por hacer un video que va a salir pronto, esas son sus prioridades”, afirmó.

El representante artístico de Guardia reveló que en la herencia no hay dinero, solamente bienes, y en sus palabras, las propiedades serán muy difíciles de vender “La gente piensa que les van a heredar un montón de dinero, pero no hay ni un cinco partido a la mitad, ni un solo peso”.

También dio a conocer que los ranchos que eran propiedad de Joan están ubicados en provincias de Guerrero que están en zonas muy conflictivas del estado, además de encontrarse en áreas recónditas.

Marco Chacón y Maribel Guardia se contagiaron de COVID-19 (foto: captura de pantalla Instagram/@maribelguardia)

“Va a ser muy difícil venderlos, entonces lo que se hereda, lejos de lo que la gente piensa, son deudas ¿por qué deudas? [...] lo digo en el sentido en el que efectivamente heredas un rancho, que lo que genera son gastos: manutención de animales, empleados, manutención del inmueble en sí mismo, entonces lejos de estar heredando activos estás dando pasivos”, comentó Chacón.

Marco recalcó que el proceso se resolverá cuando todos los herederos estén de acuerdo, y que la excepción ha sido la hija de Joan que no vive en el país, pues no ha estado cerca de las cosas para tener un panorama claro y que no esté en contra de lo que se propone. “No es porque quiera llevar la contraria, solo que muchas veces la lejanía dificulta el acercamiento de las cosas”, aseguró el padrastro de Julián.

Julian Figueroa tiene propiedades a su nombre que le dejó su papá antes de fallecer (Foto: @julian_f.f/Instagram)

Finalmente el abogado confirmó que su esposa va a dar conciertos en Estados Unidos, pues ya se acordaron tres fechas en Las Vegas, Texas y Washington.

Los hijos de Joan han estado al pendiente su herencia, sobre todo Juliana, quien fue la primera en salir en defensa de su patrimonio y afirmó que sus hermanos no le han dado los carros, terrenos, joyas, propiedades que, según ella, ya se distribuyeron entre sus ellos.

Sin embargo, Julián Figueroa declaró que no sólo su hermana no ha obtenido su parte de la herencia, ya que tanto él como los otros hijos de Joan Sebastian no han recibido la parte de la fortuna que les dejó el “Rey del jaripeo”.

El hijo de Maribel Guardia dijo que a él le dejó algunas propiedades cuando aún estaba vivo. “Las casa que yo tengo que son Las palmas y un rancho en Veracruz me las dejó mi papá en vida, muchos años antes de morir”, explicó.

SEGUIR LEYENDO: