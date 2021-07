Andrea Legarreta confrontó a reporteros por insistir en la polémica de Erik Rubín

Andrea Legarreta confrontó a la prensa por insistir en un tema polémico delante de sus hijas (Video: Twitter/@VentaneandoUno)

El pasado fin de semana la familia conformada por la conductora, el cantante de Timbiriche y sus dos hijas fueron abordados nuevamente por diversos medios tras la polémica que desató una imagen aparentemente comprometedora de Erik Rubín junto con una mujer.

Ante la insistencia en el tema, Andrea Legarreta se mostró molesta y hostigada por ser cuestionada nuevamente respecto a esta situación. Su incomodidad fue, principalmente, que los reporteros no se detuvieron ante la presencia de sus hijas Mía y Nina, pues ambas son menores de edad. La familia se encontraba saliendo de la obra de teatro Ghost, la cuál llegó a sus 100 representaciones.

Andrea Legarreta resaltó que los reporteros de diversos medios debían tomar en cuenta que se encontraba en compañía de sus hijas y expresó su tristeza por la atención que se le daba a una situación “sin sentido”.

Andrea Legarreta confrontó a la prensa por insistir con el tema de la supuesta infidelidad de Erik Rubín (Foto: Instagram/@andrealegarreta)

“¿Te digo algo? Es que creo que a veces se olvidan de los seres humanos se olvidan de voltear y ver, que hay dos chavitas, están nuestras hijitas aquí, nuestra familia, al final estamos cayendo en un juego que es absurdo, que es ridículo diciendo cosas sin sentido y finalmente me da tristeza obviamente como padres, te dediques a lo que te dediques si alguien quiere dañar a tus hijas o las ofende sin ningún sentido”, expresó Legarreta para el micrófono de Ventaneando.

Posteriormente un reportero intentó retomar el tema que se desató por las imágenes de su esposo y Andrea Legarreta lo invitó a que se toque el corazón antes de continuar con esas preguntas; “Ahí viene a la carga otra vez”, mencionó la conductora de Hoy cuando se percató de que estaba siendo cuestionada nuevamente.

Por su lado, Erik Rubín se dijo confundido ante la importancia mediática que estaban obteniendo sus grabaciones junto a la mujer y expresó no comprender la razón por la que algunos medios hacían tanto énfasis en una situación ya desmentida.

La pareja aclaró que las imágenes difundidas no significaban una infidelidad (Foto: andrealegarreta / Instagram)

Cabe recordar que, en estas semanas, la pareja ya había realizado declaraciones públicas negando cualquier tipo de problema al interior de la relación y descartando la supuesta infidelidad del cantante, pues en la fotografía sólo está conviviendo con dicha mujer sin realizar alguna acción amorosa.

Después de que a finales de junio se dieran a conocer diversas imágenes donde Erik Rubín apareció bailando a lado de una mujer rubia, delgada y con un traje azul claro, Andrea Legarreta habló de la polémica con diversos medios.

En la entrevista retomada del canal de Youtube Eden Dorantes, la conductora del programa Hoy dijo que ella sabe lo que está viviendo con su esposo, que tienen en cuenta que han vivido momentos duros y etapas complicadas “pero no esto, esto es una estupidez”, afirmó Legarreta.

El matrimonio entre Rubín y Legarreta tiene dos hijas (Foto: andrealegarreta / Instagram)

Continuó diciendo que se está tratando de buscar algo negativo donde no lo hay, y en sus palabras, la actriz dijo que quienes piensan que tener un matrimonio significa encerrarte en una jaula y no tener una vida individual, respeta su posición, pero para la presentadora, no es así.

“Para mí, él tiene su trabajo, tiene su vida, sale de gira, sale con los de los 90′s (el show), hay muchas chavas y chavos, se quedan en hoteles y nosotros en la gira también, no por eso estamos pintándonos el cuerno, ni nos traicionamos, y no hacemos cosas que puedan dañar nuestra historia”, añadió en la entrevista.

La actriz también mencionó que no es un matrimonio abierto, sino un a unión de dos personas que desde el primer día se amaron, también resaltó que es una mujer independiente. “Perfectamente podría decir: ´no quiero seguir aquí y puedo estar yo sola, ser independiente, igual él’ “, comentó en la entrevista.

