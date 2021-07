Por qué Andrea Legarreta se ausentará del programa HOY

La presentadora no aparecerá en las emisiones de Hoy durante una semana (Foto: Instagram/@andrealegarreta)

Andrea Legarreta es una de las presentadoras del programa Hoy, el matutino de espectáculos que se transmite por el canal Las Estrellas, perteneciente a Televisa, no obstante, la conductora anunció que se separaría del programa de manera temporal.

La razón no tiene que ver con problemas, alguna polémica o desacuerdo, el motivo es que la conductora desea tomar un descanso en la semana de su cumpleaños número 50, el cuál será el próximo 12 de julio.

Durante una de las transmisiones de Hoy, Legarreta aclaró el motivo de su ausencia e incluso realizó una broma respecto a sus datos personales para que le envíen o entreguen algún regalo.

Andrea Legarreta se ausentará de Hoy en la semana de su cumpleaños (Foto: Instagram/@andrealegarreta)

“Les tengo un mensaje: si quieren darme un regalo o algo de cumpleaños, si se les antojo, no sé… Soy talla 6 o 5, dependiendo, calzo del 4 y la semana de mi cumpleaños no voy a estar”, expresó riendo esta conductora, quien ha estado al frente del programa casi de manera ininterrumpida desde que Hoy está al aire.

Andrea Legarreta continuará trabajando hasta el próximo viernes 9 de julio, por lo que la semana de su ausencia será del 12 al 16 de este mismo mes. “La semana de mi cumpleaños no voy a estar, entonces por si quieren, hasta el 9, o sea desde que arranca julio, hasta el 9 recibo regalos… Gracias”, mencionó la conductora para aclarar el motivo de su ausencia.

En días pasados, la conductora y actriz Marisol González anunció su salida del programa Hoy entre lágrimas y emotivas palabras. Después de su despedida, los rumores sobre las razones que la motivaron a tomar dicha decisión han aparecido y ahora surge una nueva versión de la historia, la cual afirma está embarazada.

Marisol González anunció su salida definitiva del programa Hoy (Fotos: Programa Hoy)

En el programa de radio, Fórmula Espectacular, se afirmó que la conductora estaría esperando su tercer hijo, por lo que decidió dejar el matutino y dedicarse de tiempo completo a su familia. Los conductores afirmaron que la información fue proporcionada por una fuente muy cercana a la artista.

Después de que hace dos semanas se dieran a conocer diversas imágenes donde Erik Rubín aparece bailando a lado de una mujer rubia, delgada y con un traje azul claro, Andrea Legarreta habló de la polémica con diversos medios.

En la entrevista retomada del canal de Youtube Eden Dorantes, la conductora del programa Hoy dijo que ella sabe lo que está viviendo con su esposo, que tienen en cuenta que han vivido momentos duros y etapas complicadas “pero no esto, esto es una estupidez”, afirmó Legarreta.

La conductora y el cantante de Timbiriche tienen dos hijas: Mía y Nina (Foto: andrealegarreta / Instagram)

Continuó diciendo que se está tratando de buscar algo negativo donde no lo hay, y en sus palabras, la actriz dijo que quienes piensan que tener un matrimonio significa encerrarte en una jaula y no tener una vida individual, respeta su posición, pero para la presentadora, no es así.

“Para mí, él tiene su trabajo, tiene su vida, sale de gira, sale con los de los 90′s (el show), hay muchas chavas y chavos, se quedan en hoteles y nosotros en la gira también, no por eso estamos pintándonos el cuerno, ni nos traicionamos, y no hacemos cosas que puedan dañar nuestra historia”, añadió en la entrevista.

La actriz también mencionó que no es un matrimonio abierto, sino un a unión de dos personas que desde el primer día se amaron, también resaltó que es una mujer independiente. “Perfectamente podría decir: ´no quiero seguir aquí y puedo estar yo sola, ser independiente, igual él’ “, comentó en la entrevista.

