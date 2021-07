Cómo celebraron su aniversario de bodas Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo

Se casaron después de alrededor de 6 años de noviazgo (IG: alexrosaldo).

La cantante Alessandra Rosaldo y el comediante Eugenio Derbez celebraron a través de sus redes sociales su noveno aniversario de casados, ambos artistas se expresaron palabras románticas y se agradecieron por el tiempo juntos a lo largo de los años.

La vocalista de Sentidos Opuestos escribió un mensaje donde reconoció los momentos buenos y los momentos malos que han pasado juntos como pareja, incluso se mostró sorprendida del paso del tiempo y aseveró que seguirá al lado del actor por mucho más tiempo.

“¡Feliz aniversario, amor mío @ederbez! ¡9 años de casados! ¿Qué, qué? #enquémomento Contigo siempre. Con nuestras crisis, nuestras fallas, nuestros triunfos, nuestros buenos y no tan buenos momentos, nuestros desafíos, nuestras lecciones, nuestras bendiciones, nuestros tesoros, nuestras historias, nuestras memorias, nuestro camino, nuestra familia, nuestra vida juntos...Contigo siempre”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

La cantante llamó al comediante "amor mío" (Foto: captura de pantalla de Instagram @alexrosaldo).

Mientras que el actor redactó un mensaje acompañado de un conmovedor video donde se apreciaron algunas fotos del matrimonio y de la familia que han formado: “9 años después...compruebo que más vale sapo divertido que príncipe aburrido. Gracias, @alexrosaldo, por aguantarme siendo más sapo que príncipe”.

Meses atrás la pareja celebró 15 años juntos, ya que iniciaron su relación en el año 2006 y duraron 6 años de noviazgo antes de contraer nupcias el 7 de julio de 2012 en la Parroquia Regina Coeli de la Ciudad de México. La boda fue transmitida en televisión nacional, incluso, el programa Familia Peluche (uno de los éxitos televisivos de Derbez) realizó un capítulo especial por la unión del protagonista.

Por los XV años que cumplieron como compañeros de vida, Rosaldo tomó sus redes sociales y dedicó un mensaje especial a su esposo y padre de su hija: “¡Hoy estamos cumpliendo 15 años juntos! Feliz Aniversario amor mío @ederbez, no puedo creer que hayan pasado ya 15 años desde aquel mágico e inolvidable día en el que nos enamoramos. Gracias por todos estos años de experiencias maravillosas, aventuras increíbles, profundo aprendizaje, sueños cumplidos e inmenso amor. Te amo con todo mi ser”.

Video: Instagram/@ederbez

Rumores de divorcio

Luego del estreno de De viaje con los Derbez 2 comenzaron los rumores de una posible separación de la pareja debido a los constantes roces y discusiones que se apreciaron en la pantalla; sin embargo, el matrimonio aseveró que siguen juntos y que el divorcio no está en sus planes próximos.

Más allá de los rumores de aquellos televidentes que vieron el reality, la conductora Martha Figueroa aseguró que el fin del matrimonio estaba cerca y muchas personas le creyeron debido a que ella señaló la separación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochman antes de que fuera confirmada.

Ante los contantes señalamientos, Alessandra Rosaldo en entrevista con el programa De Primera Mano aseguró que sabe que su relación no puede agradar a todos los espectadores, pero que no por eso se separarán y que han aprendido a dar batalla juntos y reinventarse.

“Siempre va a haber comentarios buenos y comentarios malos, no somos monedita de oro y siempre va a haber quién se divierta y la pase bien y quien no, a eso ya estamos acostumbrados. Hemos aprendido a no tomarlo personal y a enfocarnos en todo lo que está padre y en lo que sí nos gusta. ¡Seguimos juntos!, invictos. Claro que uno nunca sabe, pero todo va bien, todo marchando sobre ruedas”, comentó la también actriz.

Por último, Alessandra compartió que aún sigue enamorada del comediante y que todos los momentos que han pasado han sido mágicos, especialmente el nacimiento de su hija Aitana que llegó a sus vidas el 4 de agosto de 2014 en Santa Mónica, California.

