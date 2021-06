Mía Rubín se sinceró sobre lo complicado que es ser hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín

Mia Rubín ya es una conocida cantante y actriz a sus 16 años. (Foto: @miarubinlega/ Instagram)

Mia Rubín, la primogénita del cantante Erik Rubín y la conductora Andrea Legarreta, confesó que le es complicado ser hija de la pareja de famosos, que hace unos días se vio envuelta de nueva cuenta en un rumor sobre una supuesta infidelidad.

Fue a través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram que un usuario le escribió a la joven cantante sobre su experiencia siendo hija de ambos artistas. “¿Es difícil ser hija de Erik y Andrea? ¿Y qué es?”, fue la pregunta que no sólo compartió Mía, sino que también respondió con sinceridad.

“La verdad sí lo es, pero lo considero una oportunidad para poder trabajar duro y esforzarme para poder ganarme un nombre propio en esta industria”, escribió la artista de 16 años.

Mia Rubín reveló a través de Instagram que sí es difícil ser hija de Erik Rubín y Andrea Legarreta. (Foto: @miarubinlega/ Instagram)

A pesar de ello, la también actriz de la novela Te acuerdas de mí considera que el hecho de tener padres en el medio artístico no sólo es un reto, sino también una inspiración. “Aparte de que gracias a ellos supe que esta siempre ha sido mi pasión y (a lo) que me quiero dedicar el resto de mi vida”, concluyó.

Entre otras cosas, también reveló que mantiene una buena relación con sus padres, pues como familia han demostrado una gran comunicación, lo que ha evitado conflictos.

Esta semana, a través de diversas cuentas de Instagram se filtraron unas fotos donde se observa al ex integrante de Timbiriche en una fiesta en las playas de Cancún en compañía de una joven influencer. La polémica se desató porque en el lugar no se encontraba Andrea Legarreta.

Una cuenta de Instagram publicó que una persona anónima compartió las fotografías. (Foto: @chicapicosa2/ Instagram)

Estas fotografías significaron una ruptura entre la pareja, pues muchos aseguraban que se trataba de una infidelidad.

Algunos días después, ambos actores tuvieron la necesidad de pronunciarse ante las cámaras y aclarar el rumor porque las fotografías derivaron en agresivos ataques en contra de Mia y Nina.

“Andrea sabe quién soy yo, conmigo no tiene ningún problema y nos da flojera que se arme un revuelo. Al principio no le di importancia y me reí, sí me dio risa, pero después lo empiezan a subir a todos lados y comienzan a atacar a mis hijas, en qué mente debes tener para atacar a una niña y ella qué”, confesó el cantante de Tu voz para el programa Ventaneando.

“En dado caso si me hubieran agarrado saliendo de un hotel, ellas qué, la gente ofensiva y eso es lo que sí se vuelca algo desagradable, porque atacan a Andrea, me atacan a mí, infiel, ¿infiel de qué? de una foto en la que salgo platicando con alguien, no entiendo este mundo”, se defendió el intérprete de Con todos menos conmigo.

Por su parte, en una entrevista para el canal de Youtube Eden Dorantes, la conductora de Hoy consideró que ha habido momentos y etapas complicadas en su matrimonio, “pero no esto, esto es una estupidez”, comentó.

“Para mí, él tiene su trabajo, tiene su vida, sale de gira, sale con los de los 90′s (el show), hay muchas chavas y chavos, se quedan en hoteles y nosotros en la gira también, no por eso estamos pintándonos el cuerno, ni nos traicionamos, y no hacemos cosas que puedan dañar nuestra historia”, sentenció Legarreta.

La conductora opinó que la crueldad de las personas en redes sociales se está saliendo de control, pues cada vez señalan y agreden más. “Me da mucha tristeza ese sector de la sociedad en donde están esperando en qué momento alguien hace algo que ellos puedan distorsionar para atacar a alguien y burlarse, celebrar quizás el dolor de otros”, declaró la también actriz.

