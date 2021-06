Qué condición médica tiene Aislinn Derbez y por qué la avergonzaba

Aislinn Derbez no considera a esta condición como una enfermedad, pero admitió que al principio solía acomplejarla (Foto: aislinnderbez / Instagram)

¿Cómo hacer que me valga madres lo que l@s demás piensen de mí?, el invitado especial fue su hermano, José Eduardo Derbez. Aislinn Derbez tiene un podcast que se titula La Magia del Caos, en su capítulo más reciente, llamado, el invitado especial fue su hermano,

En la conversación el par de jóvenes hablaron sobre la temporada de la serie De Viaje con los Derbez y otros de sus aspectos emocionales, no obstante, fue el mismo José Eduardo quien puso sobre la mesa el tema de la condición con la que vive su hermana.

Cuando recordaban el caos de la primer temporada de la serie, José Eduardo soltó un: “Nunca he conocido a una persona que le suden tanto las manos y no se ponga botox”, haciendo referencia a la hiperhidrosis.

Este fue el segundo capítulo en el que los hermanos Derbez hablaron en La Magia del caos (Foto: captura de pantalla del canal de YouTube de Aislinn Derbez)

Esta característica médica se puede identificar por una sudoración excesiva en las palmas que no tiene que ver con nerviosismo ni con la temperatura del ambiente, simplemente las glándulas producen una gran cantidad de líquido, por lo que podría parecer que la persona acaba de lavarse las manos.

Ante la mención de la hiperhidrosis, Aislinn dijo entre risas que no había encontrado un remedio o solución para su condición, la cuál no considera una enfermedad.

“Me puse una vez (botox) y no funcionó. Fíjate que ya no lo veo así, estaba yo muy traumada, mojaba todos mis exámenes, todo lo que tocaba siempre escurría, me sentía muy acomplejada”, explicó la actriz.

A pirncipios de 2021 se especuló sobre una relación entre Aislinn Derbez y Jesh de Rox por su aparición en el episodio ¡AMAR A ALGUIEN ES RESPETAR SU LIBRE ALBEDRÍO! (Foto: captura de pantalla del canal de YouTube @ Aislinn Derbez)

Después Aislinn recordó que la hiperhidrosis llegó a perturbar su tranquilidad en las primeras citas románticas, pero que aprendió a aceptarlo como parte de ella y actualmente incluso les informa a sus pretendientes sobre la situación.

“Las primeras citas es horrible, ya después se acostumbran; no, pero sí me costaba mucho trabajo, era uno de mis traumas más grandes hasta que vi que los botox no servían y dije ‘chingu* su madre, así soy, a quién le importe y a quien le parezca y, ya a la ching*da”, compartió con su hermano.

Posteriormente explicó que aceptó la situación e incluso olvidó que la tenía, no obstante, además de alertar a sus citas, también mantiene cierta atención con ellos:

Así fue el viaje por Guatemala (Foto: Aislinn Derbez / Instagram)

“Cuando me empezó a valer madres, hasta se me olvidó que me sudaban las manos, ya no lo escondo, con un galán nuevo le digo ‘Oye, nada más para que sepas que me sudan las manos cabr*n ¿Aún así quieres que te de la mano? Lo hago más evidente. Pero generalmente cuido que no me estén chorreando cuando le voy a agarrar la cara. Para mí ya no es un gran problema”, concluyó.

Recientemente Aislinn Derbez recorrió las enormes montañas de Guatemala en compañía de tres hombres: su hermano Vadhir Derbez, el conferencista Jonathan Kubben y el actor Alosian Vivancos.

En los últimos meses, la hija de Eugenio Derbez ha viajado a distintas partes del mundo, en especial, visitó lugares inmersos en la naturaleza y disfrutó de hermosos paisajes de Suiza. Lo que más llamó la atención de sus seguidores es que la actriz no estuvo sola, ya que en todo momento contó con buena compañía.

La fotografía que podría revelar una relación (Captura: @alosian/Instagram)

En su reciente aventura por llegar a la cima de Guatemala, Alosian Vivancos compartió una fotografía con la que se podría confirmar un romance entre la ex esposa de Mauricio Ochmann y el conferencista belga Jonathan Kubben. “Estos dos” escribió el actor de Club de cuervos acompañado de un emoji de corazón.

En la imagen se ve a Aislinn Derbez a lado del Jonathan Kubben sentados en una banca de madera, casi tomados de la mano, mientras observaban el volcán desde el mirador. Esta no fue la única fotografía que fortalece los rumores sobre la supuesta nueva relación que inició la actriz de A la mala tras su divorcio.

Otra de las postales fue una que retomó la propia actriz de 35 años en sus historias de Instagram. En ella se ve a la pareja postrados sobre el mismo lugar disfrutando de la vista llena de nubes. La imagen fue publicada por otro de los integrantes del grupo de viaje de nombre Félix.

SEGUIR LEYENDO: