Lidia Ávila confesó que M’Balia no le contesta mensajes por su supuesto comportamiento homofóbico

Lidia Ávila fue acusada de ser homófobica debido a los rumores en los que se aseguró que habría salido de OV7 debido a que no quería seguir compartiendo escenario con M’Balia por su preferencia sexual. Este 26 de junio la cantante aseguró que su compañera la “deja en visto”, pero en ningún momento se atrevería a juzgar a una persona por esas razones.

Debido a que el rumor trascendió hace algunos días, Lidia ya se había defendido en redes sociales, declarando que para ella no existen etiquetas y la información que circulaba era falsa. Ahora, en entrevista con el medio Quién la también actriz volvió a expresar su molestia por las acusaciones y reveló cómo ha sido para ella desde que comenzó la polémica:

“OV7 ha sido un grupo que desde chicos nos hemos distinguido porque tenemos diferentes creencias, colores, somos un grupo donde hay judíos, cristianos, católicos, afrodescendientes, entonces es absurdo que se me etiquete como homofóbica, esto puede ofender a más personas y más en la situación actual del mundo”, declaró Ávila.

Ávila ya se había defendido en redes sociales cuando el rumor tomó fuerza (Foto: Instagram/@lidiaavila)

Lidia no dudó en hacer escuchar su voz cuando el rumor tomó fuerza porque desde pequeña sus padres la han enseñado a ser inclusiva, “evidentemente ni con M’Balia ni con nadie me atrevería a juzgar, mucho menos por su preferencia sexual”, dijo, agregando que debido a la situación no ha logrado contactarse con la hermana de Kalimba porque la deja en visto.

Esta semana la revista TV Notas aseguró que Lidia había roto relaciones con OV7 y en especial con M’Balia debido a que trascendió que su pareja es un hombre transexual.

Así se publicó: “Cuando M’Balia le reclamó a Lidia por su actitud, le respondió que tampoco podía opinar nada porque estaba irreconocible, que no toleraba saber que ahora está con una mujer y que no quería volver a tener contacto con ella porque era un mal ejemplo para su familia”, aseguró un informante a la revista de espectáculos.

M'Balia comenzó una relación con un hombre transexual, lo que supuestamente originó el conflicto con Lidia (Foto: Instagram/@mulatamarichal)

La cantante hoy asegura que no buscará demandar a ninguna publicación por la información difundida, pero sí espera que se entienda que “los respeto y me da mucho gusto su empoderamiento con sus derechos y que su voz está siendo escuchada, estamos trabajando quienes tenemos hijos chiquitos para que sean niños respetuosos e inclusivos”, aseguró.

Capturada por la cámara de Eden Dorantes, M’Balia aclaró que su compañera nunca le ha dicho algo negativo directamente, sin embargo hizo un comentario que llamó la atención de sus seguidores: “Te puedo decir que a mí no me ha llegado nada. De ‘oídas’ me han llegado varias veces varias cosas”.

De cualquier modo, a pesar del énfasis que puso en los rumores que ha escuchado, M’Balia quiso restarle importancia puesto que estaba consciente de que no podía dar por hecho nada si no tiene pruebas.

Lidia Ávila está dispuesta a presentarse nuevamente en escenarios junto a OV7 (Foto: Instagram/@mulatamarichal)

Por otra parte, detalló que el regreso a los escenario de Onda Vaselina se puede postergar debido a que han tenido problemas con la programación de las fechas de la gira que ya se estaba preparando. La pandemia ha obligado a OV7 a tener que postergar un contrato con el promotor, pero ya que no todos lo firmaron, no sabe qué podrá suceder.

Aunado a ello, se mostró muy contenta de poder volver a presentarse en vivo, aunque también está muy contenta con la vida que ha comenzado ahora que la pandemia la obligó a buscar otras oportunidades.

