Así comenzó la carrera artística de Lolita Cortés

Lolita Cortés participó en Anita la Huerfanita (Video: Televisa)

A finales de abril, la actriz de 50 años mencionó que de niña asistió a muchas clases de canto y de baile con tacones; detalló que tanto ella como su hermana Laura Cortés se iniciaron en el teatro por recomendación de una docente en la primaria.

“Estudiamos en una escuela para ‘niños problema’, mi hermana tiene Asperger y yo tengo Déficit de Atención e Hiperactividad, la directora fue la que le comentó a mi mamá que nosotras teníamos que hacer teatro para poder superarlo”, explicó Lolita Cortés a Jorge ‘El Burro’ Van Rankin.

Lolita Cortés se ha dedicado a las artes escénicas desde los 8 años, donde participó en piezas teatrales como Anita la huerfanita, José el soñador y Vaselina, donde estuvo junto a los integrantes de la banda Timbiriche, quienes constantemente se burlaban de ella; en diversas ocasiones ha aclarado que tuvo que asistir a terapia para asimilar el bullying de sus colegas.

Lolita Cortés en una de sus primeras presentaciones en Televisa (Foto: captura de pantalla/lasestrellas.tv)

Algunas de sus primeras participaciones en Televisa ocurrieron cuando Lolita tenía entre 10 y 12 años, cantó en el Festival Juguemos a cantar de 1982 con la canción Don Quijote y Sancho Panza, también estuvo en el programa que en la década de los ochentas se llamaba Hoy mismo -actualmente Hoy-.

Desde entonces Lolita Cortés demostró tener un compromiso muy arraigado con las artes, pues aunque fuera un niña, realizaba sus interpretaciones tomándolas en serio de acuerdo con la disciplina.

En un clip de entrevista que se encuentra en el canal oficial de Las Estrellas, Dolores Vanessa Cortés Jiménez recordó a su mamá y la cantidad de materiales que tenía que transportar para impulsar su carrera:

Desde niña, Lolita Cortés era consciente de la dedicación que implicaban las artes escénicas (Foto: captura de pantalla/lasestrellas.tv)

“Mi madre nos llevaba al centro cuando no había quién nos llevara, íbamos a visitar a mi padre al set de filmación, íbamos a visitarlo a camerinos cuando estaba en obras de teatro, mi mamá cargando partituras, cargando con las niñas en los ensayos con el mariachi, señores o sea esta es una carrera de siempre, es nuestra vida, no crean que es un pasatiempo, es nuestra vida.”

Según lo expresado por Lola Cortés, es el público quien ha forjado su desempeño como artista y recalcó tener un compromiso indiscutible con las personas que pagan su entrada para verla representar un papel.

Así cantaba Lolita Cortés cuando era niña (Video: Televisa)

Yo no puedo subirme al escenario a decirles ‘Igual y hoy no me sale bien, pero le voy a echar ganas’ ¿Sabes cuánto cuesta un boleto de un musical? Es carísimo. Y ya deja el musical, las obras de teatro, asistir al teatro es un lujo.

Desde niña Lolita Cortés siempre ha sido consciente de que su labor artística es una carrera que requiere la entrega total de su tiempo “El trabajo algunas veces no podía ir porque perdía clases y me estaba atrasando”, mencionó después de su interpretación en Juguemos a cantar.

Para ella las obras que la catapultaron al éxito teatral en 1989 fueron Peter Pan y ¡Qué Plantón!, en esa época ella ya tenía 20 años y vivió un proceso de rebeldía, pues se sentía presionada por la sociedad católica, por lo que decidió raparse y comenzar a hacerse tatuajes como método de expresión.

Lolita Cortes se ha desempeñado en canto, baile y actuación desde los 8 años (Foto: Instagram/@soylolacortes)

Después ‘La Juez de Hierro’ retomó el tema de la grave crisis monetaria a la que se enfrentó ante el cierre de teatros por la pandemia de COVID-19.

“No tenemos que avergonzarnos y perdón pero quién cuestione mi economía, he tenidos momentos muy muy buenos, he ayudado a mucha gente afortunadamente y me han ayudado, pero este momento de economía fue algo terrible, de verdad, espero no volverlo a pasar”.

Tanto en el clip más reciente como en diversas entrevistas, Lolita Cortés ha aclarado que no siente pena o vergüenza de tomar trabajos como personal de limpieza e incluso cantar en el transporte público, pues para ella todas esas actividades laborales son igualmente honorables y lo único que le importa es el bienestar de su familia.

“Mi madre me enseñó que tengo manos y pies y que salgo adelante, ella me educó como lo que ella fue siempre, una guerrera ”, mencionó la juez de Las Estrellas Bailan en Hoy.

