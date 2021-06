Qué dijo Sharis Cid sobre las acusaciones de violencia contra su nuevo novio

Sharis Cid anunció que no quiere dar más entrevistas sobre su nueva relación

Sharis Cid reaccionó a los rumores que circulan sobre su actual pareja Pedro Canavati, dado que fue tachado de ser una persona agresiva que ha cometido delitos de estafa y, de acuerdo con las declaraciones de la actriz, son mentiras que son utilizadas para vender.

Hace unos días trascendió que la actriz de 48 años estrenó romance con Pedro Canavati después de poco más de dos años desde el asesinato de su entonces esposo Isaías Gómez. Sharis Cid compartió su felicidad a través de una publicación en su cuenta de Instagram que causó alegría entre sus seguidores.

No obstante, el día de hoy la revista TV Notas publicó una entrevista que obtuvo de una supuesta amiga cercana a la exesposa de Canavati, quien declaró que aún están casados. Por ello, el abogado de Pedro salió a aclarar la situación legal en la que se encuentra el empresario y confirmó que ya está divorciado.

“El día de hoy 22 de junio hay una sentencia que dio por terminado el vínculo matrimonial entre el señor Pedro y su ex esposa y, como todo proceso en México, este lleva su tiempo y en su momento saldrá la verdad”, comentó el licenciado para Venga la Alegría.

Venga la Alegría

Hace unos días, Sharis Cid posteó un video en su perfil de Instagram en donde comentó que lleva poco tiempo de relación con el empresario de 51 años y decidió darse una oportunidad en el amor porque considera que Pedro Canavati es “Un hombre bueno”, contrario a las declaraciones de la revista que lo sitúan como una persona violenta que golpeó a su exesposa.

“Estamos muy emocionados, muy contentos, llevamos muy poco con esta relación y lo único que queremos es tener paz, ser felices, gozar de la vida; somos adultos (...) Es un hombre trabajador, un hombre bueno y llegó cuando tenía que llegar“, externó.

La originaria de Chihuahua alzó la voz para defender a su actual pareja asegurando que lo expuesto en la publicación no está fundamentado aunado a que se cometieron errores en el manejo de la información, uno de ellos corresponde a las edades puesto que Sharis manifiesta tener 48 años, no 50 y Pedro tiene 51, no 55 tal y como se lee en TV y Notas.

Con esta foto, Sharis Cid anunció al mundo que inició una nueva relación a casi tres años de la pérdida de su esposo (Foto: Instagram / @shariscid)

La suegra de Brandon Peniche también añadió que el supuesto departamento ubicado en Puerto Vallarta, que está involucrado entre los dimes y diretes, es de su propiedad, no de Pedro Canavati. También advirtió que este tipo de rumores no van a impactar en su relación, pues está muy feliz iniciando una nueva etapa en su vida.

“A partir de este momento, nada ni nadie va a empañar mi felicidad ni la de mi pareja que es Pedro. Quiero que sepan que Pedro es un hombre libre al igual que yo, con un pasado, al igual que yo”, dijo.

Por último, la chihuahuense declaró que no quiere dar más entrevistas para ningún medio porque prefiere mantener su vida personal en privado. Además, aconsejó al público mexicano pidiéndoles que no crean en todo lo que se dice.

La actriz compartía constantemente los momentos felices que vivió a lado de su fallecido esposo (Foto: Instagram)

“Fíjense como es la vida, ayer publiqué mi felicidad y hoy esa revista sacó esa nota sin fundamento, hablando de la vida de Pedro y metiendo a terceras personas que no tienen nada que ver”, mencionó.

Fue en 2018 cuando Sharis Cid perdió a su esposo, el también empresario Isaías Gómez cuando fue asesinado durante la inauguración de un hotel ubicado en San Miguel Allende. Tras su terrible pérdida, la actriz se mantuvo alejada del amor en pareja hasta ahora.

