Abogado de Ninel Conde negó que la famosa haya perdido la custodia de su hijo

Esta mañana, el abogado de Ninel Conde desmintió que la cantante y actiz haya perdido la custodia de su hijo, Emmanuel Medina, ante su exesposo Giovanni Medina. Ello, luego de que el empresario mexicano aseguró que la cantante habría perdido la patria potestad del menor.

Durante una entrevista con la revista matutina Sale el Sol, José Luis Garza, el representante legal de Conde, aclaró que ambos padres comparten una guarda de custodia provisional. Además, desmitió que el niño de seis años no haya querido reunirse con su madre en la pasada audicencia del juicio, como lo narró el empresario.

“El señor Govanni ha tergiversado la información a los medios de comunicación. Hoy día no está concluído. El juez no ha dictado una sentencia, hoy existe una guardia de custodia compartida para el señor Giovanni y para Ninel respecto del menor”, aseguró el experto en materia legal.

Incluso, el abogado Garza declaró que la custodia que ambos comparten sobre el menor es provisional: “Lo que hoy día tiene el señor Giovanni es una custodia provisional compartida con la señora”. Aunado a esto, el abogado de Ninel también calificó de falso que Emmanuel Medina no haya querido reunirse con su madre y que esto implique que no volverán a verse.

“Lo que se manejó por parte de las autoridades fue que el niño se puso nervioso a la hora que se le informó que estaba su mamá en una sala alterna y que se determinó que no era conveniente, el niño se puso inquieto. Entonces, para savalguardar su integridad y su estado emocional, se determinó que en otro momento tendría que hacerse (reunirse). No significa, insisito, que Ninel no vaya a ver al niño”, concluyó sobre el tema.

Por otra parte, en el marco del Día del Padre, Giovanni apareció en la portada de una revista en donde posó junto al menor y fue titulado como “El papá del año”. Situación que, de acuerdo con el litigante, podría tener repercuciones legales sobre el progenitor del menor, pues contradice una determinación que tomó el juez encargado del jucio.

“Por el simple hecho de que Giovanni tenga la custodia provisional del menor, eso no le da derecho alguno de disponer de forma unilateral, sin el permiso de la madre. El juez que conoce de litigio, determinó y previno a ambas partes, al papá y a la mamá, que se abstuvieran de hacer pública la información relacionada con el menor y con la información que derivara de este juicio”, agregó el abogado Garza.

De acuerdo con el planteamiento del abogado, Giovanni estaría incumpliendo con este acuerdo, por lo que “estamos preparando las acciones legales correspondientes para proceder contra Giovanni por desacato a un mandamiento judicial”.

Ninel Conde y Giovanni Medina comenzaron su romance en 2013 (Foto: Cuartoscuro)

Fue durante una entrevista con medios de comunicación que Medina reveló que su hijo no quiso reunirse con su madre durante una reunión legal que tuvo lugar en la Ciudad de México el pasado 17 de junio. Según argumentó el empresario, Emmanuel no quiso ver a su madre durante la última audiencia del caso, debido a la “mala salud mental” del ‘Bombón asesino’.

“Se verificó su estado físico y emocional, entonces gracias a Dios se pudo constatar que mi hijo goza de perfecto estado tanto físico como emocional y ese fue el motivo de la audiencia... Entiendo que las autoridades le preguntaron y le sugirieron, incluso le insistieron un poquito para que viera a su mamá, pero no fue su voluntad”, dijo Medina.

“Ella necesita estar bien en su vida, necesita estar bien emocionalmente para poder convivir con nuestro hijo”, sentenció Giovanni sobre Ninel, quien no ha visto a su hijo en más de un año.

