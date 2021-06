Por qué Sofía Aragón pospuso su boda

Sofía Aragón se comprometió en la ciudad de New York (Foto: tomada de Instagram / @sofaragon).

En días pasado trascendió que la conductora Sofía Aragón eliminó de sus redes sociales todas las fotos que tenía con su prometido, Francisco Bernot. Ante los constantes rumores sobre la separación y la cancelación de la boda, la modelo rompió el silencio esta mañana.

En entrevista con el programa matutino Venga la Alegría, la segunda finalista de Miss Universo 2019 expuso que la boda se pospuso debido a un importante proyecto que tiene en puerta, al cual quiso dedicarle toda su atención y decidió aplazar la fecha.

“Tenemos un proyecto muy interesante en pie, es algo que me tiene muy motivada y estoy a un paso de cerrar y sería a finales del año. Entonces, lamentablemente si esto sucede, no podría tener mi boda en ese momento y se tendría que posponer, entonces para no tener este conflicto de intereses, de tener las dos cosas en el aire, hemos decidido posponer la boda, no tenemos nueva fecha”, comentó.

Sofía Aragón denunció malos tratos al interior de la franquicia Miss Universo y de Lupita Jones (Foto: Miss Universe Organization/ZUMA).

Aragón desmintió rotundamente los rumores de rompimiento con Bernot. Al contrario, se deshizo en elogios para su aún prometido: “siempre me ha apoyado muchísimo, creo que es importante que las personas que te rodeen crean en ti, crean en tus proyectos. Sabemos que podemos casarnos de aquí a 100 años, de todas maneras, los proyectos que la vida te presentan si caducan, pero el amor no siempre”.

También contó que tenían muchos detalles de la boda listos ya que se habían adelantaron por sus compromisos laborales, especialmente con La Voz Mexico, entre ellos el vestido de novia; sin embargo, aseguró que no tuvo miedo a posponerla porque sabe que el amor está aún en la relación.

Aunque no respondió el porqué de haber borrado las imágenes con su pareja en Instagram, explico que “lo más importante es que la gente sepa que una relación no es solamente se trata de lo que se ve en el exterior, de si la boda se puso en tal fecha y no se hace”.

Sofía Aragón viajó al Caribe, para disfrutar de unas merecidas vacaciones a lado de su novio, Francisco Bernot (JDS/The Grosby Group).

Por último, quiso dejar un mensaje para la audiencia explicando que hay muchas diferencias entre lo que la gente ve y lo que sucede al interior de la relación. Aseguró que ella sabe cómo está actualmente la relación y se siente tranquila porque está con un hombre al cual ama.

“Lo más importante es que la gente sepa que una relación no solamente se trata de lo que se ve en el exterior, de si la boda se puso en tal fecha y no se hace, ¿qué es lo que quieres decir? y ¿qué es lo que la gente ve?, sino ¿qué es lo que se vive todos los días en casa?, ¿qué es lo que se vive todos los días en pareja? y realmente él es un hombre extraordinario, es un hombre que adoro con todo mi corazón y no necesito dar más explicaciones porque sé lo que tengo y sé que él lo sabe, entonces la gente lo puede percibir de nosotros y creo que eso es lo más importante, creo que eso habla más de mil palabras”, puntualizó.

Sofía Aragón compartió la noticia vía Instagram (Foto: tomada de Instagram / @sofaragon).

Propuesta de matrimonio

Al término de un año caótico como lo fue el 2020, la modelo Sofía Aragón y su novio Francisco Bernot se comprometieron el 30 de diciembre en Nueva York, después de un mantener un noviazgo de poco más de seis meses.

En medio de sus vacaciones decembrinas donde la pareja visitó lugares más turísticos de la ciudad, la representante de México en el certamen de belleza, Miss Universo 2019, contó que vivió un momento especial cuando su novio le pidió que unieran sus vidas y ella aceptó gustosa.

“La mejor ciudad, el momento perfecto, el hombre más increíble”, fue el mensaje que escribió la conductora con el que acompañó la fotografía donde presumió el anillo de compromiso mientras su prometido le da un beso en la mejilla.

SEGUIR LEYENDO: