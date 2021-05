Traído desde Hong Kong y con más de 200 diamantes: siete curiosidades del anillo que Christian Nodal le dio a Belinda

Belinda y Christian Nodal se comprometieron el pasado 25 de mayo (Foto: Instagram @angelcityjewelers)

El martes 25 de mayo, durante una cena romántica en España, Christian Nodal hincó la rodilla y le pidió matrimonio a Belinda. La noticia desató la euforia de los fans y de los medios de comunicación. Sin embargo, con el paso de los días, el verdadero protagonista de la pedida ha sido el anillo de compromiso.

La joya que el cantante de “Adiós Amor” le entregó a su prometida está valuada en tres millones de dólares (69 millones de pesos mexicanos). Nodal la encargó a un lujoso establecimiento de Los Ángeles, Angel City Jewelers, y durante tres meses participó en su diseño y confección para que fuera una sortija única.

Según explicó el joyero, Omar Rosales, la calidad y el color son de la más alta calidad. Además, entre 250 y 300 piedras rodean la pieza principal, un diamante de corte esmeralda que por su excepcionalidad tuvo que pedirse a Hong Kong. Y esas solo son algunas de las curiosidades que encierra la espectacular joya.

1. Un diamante traído desde Hong Kong

Al diseñar la sortija, Christian Nodal no quiso regatear ni escatimar en gastos. Él quería lo mejor, hasta el punto de que la piedra que escogió no estaba disponible en ningún rincón de EEUU. Los joyeros intentaron encontrarla en Bélgica, pero tampoco hubo suerte. Finalmente, la encargaron en Hong Kong.

“Se trató de conseguir en Bélgica, no se consiguió. Lo tuvimos que conseguir en Hong Kong para traerlo a EEUU, porque es una piedra que por la calidad que tiene, fue algo difícil de adquirir. Pero después de todo el proceso que tuvimos que andar consiguiendo aquí, viendo acá, porque aquí no lo tenían, lo conseguimos en Hong Kong y se trajo para EEUU”, dijo el joyero, en entrevista con Despierta América.

2. Calidad de los estándares más altos

La joya tuvo un costo de tres millones de dólares (60 millones de pesos mexicanos). Esto porque Nodal quería que el protagonista del anillo fuera un diamante de la más alta calidad.

Tras anunciarse el compromiso de los famosos, Angel City Jewelers compartió un video de Instagram en el que mostró el anillo y dio a conocer algunas de sus especificaciones. La pieza principal es un diamante de corte esmeralda de 12 quilates de peso. Este a su vez está rodeado por otras 250 piedras preciosas más pequeñas, según explicó Omar Rosales al espacio Despierta América.

Video: Instagram / @angelcityjewelers

3. Un diamante de tonos azulados

La claridad del diamante se sobrepone a su brillo, así que cuando miramos la piedra, se aprecian tonos azulados. Esto es una característica muy singular, que refleja su valor y excepcionalidad.

“La claridad que este diamante tiene, cuando yo te menciono que es un bbs1f color, ahí te está dando el color y la claridad. El color es “f”, que es la más alta calidad en color. El diamante si ustedes lo ven en persona se ve azuloso, por su claridad tan pura que tiene, porque es una de las claridades más altas. Cuando hablas de bbs es que la claridad es perfecta, no hay imperfección por el microscopio”, agregó Omar Rosales durante la charla con Despierta América.

4. Un diseño personalizado

El propio Christian Nodal participó en el diseño del anillo, para asegurarse de que obtenía una pieza única y muy especial. Se trató de un boceto personalizado, que estuvieron ideando durante casi tres meses.

“Hace aproximadamente dos meses y medio tres meses que empezamos el proceso. Se trabajó sobre el anillo, nosotros le mandamos imágenes de cómo iba a lucir, todo”, explicó el joyero al programa El Gordo y la Flaca.

5. La reacción de Christian Nodal

El intérprete de “Dime cómo quieres” vio por primera vez la sortija poco antes de pedirle matrimonio a Belinda, cuando ya estaban en España. Hasta ese momento, no la había contemplado físicamente, solo por fotografías.

“Recibimos la llamada de él para decirnos gracias, que ya había recibido el anillo, porque por la situación del COVID no se lo pudimos entregar personalmente. Él lo recibió, nos llamó cuando le había entregado el anillo [a Belinda], para decir que estaba encantado con la pieza porque físicamente no lo había visto, hasta que se le hizo la entrega en España. [Ahí] fue que él ya vio el anillo y nos llamó cuando ya se comprometió, para decirnos que le había encantado la piedra, que estaba su anillo muy hermoso y que muchas gracias”, contó Omar Rosales a Despierta América.

Christian Nodal pagó 25,000 euros (607,279 pesos mexicanos) para cerrar el restaurante "Salvaje" en España, y pedirle matrimonio a Belinda durante una cena romántica (Foto: Instagram @christiannodal)

6. Un anillo único en el mundo y sin réplica

Probablemente uno de los aspectos más curiosos es que Christian Nodal no pidió una réplica del anillo, para que Belinda pueda utilizarlo todos los días. Solo encargó la sortija original.

“La verdad es que no la hicimos [la réplica]. Hemos tenido algunos otros clientes que sí nos han pedido que se les haga una réplica para usarla, y solamente para eventos especiales. Pero él no, él nos dijo: ‘No más quiero mi anillo’. Y fue el único que se hizo; es una pieza única”, expresó el joyero.

7. Una supuesta maldición

A través de redes sociales, algunos usuarios aseguraron que el anillo de pedida de Belinda y Christian Nodal podría estar maldito. Esto porque el diseño y la confección de la joya recordó a otras joyas de compromiso de famosos que nunca llegaron a pasar por el altar.

Uno de estos casos es el de Jennifer López, quien ha estado casada en tres ocasiones y se ha comprometido 6 veces. Su pacto de matrimonio más reciente había sido con el beisbolista Álex Rodríguez. No obstante ellos terminaron su relación en los primeros días de mayo y no llegaron su boda. La sortija ascendería a un costo de USD 1.8 millones.

El anillo de la reina del Bronx fue construido con diamante de esmeralda, al igual que el de Belinda, y tiene aproximadamente 20 quilates de acuerdo con Ira Wissamn, fundador de The Diamond Pro.

Otro de los casos fue el de Mariah Carey, quien se comprometió con el entrenador de boxeo James Packer en 2016. La joya que este magnate intentó desposar a la cantante tenía un diseño de corte esmeralda y se dice que tuvo un costo de entre 8 y 10 millones de dólares, cantidad que equivaldría a 179,161,920 pesos.

A finales de ese mismo año la pareja rompió su compromiso y debido a un acuerdo financiero, la cantante de Always be my baby no devolvió la lujosa sortija.

