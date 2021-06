Por qué Héctor Parra planea demandar a Sergio Mayer

Fotos: Instagram @sergiomayerb / @hectorparrag

El abogado de Héctor Parra aseguró que podría interponer una demanda en contra de Sergio Mayer por tráfico de influencias, ya que el proceso en el que se encuentra envuelto por el presunto abuso sexual en contra de su hija ha sido afectado por el diputado.

“Por supuesto desequilibra el proceso, por supuesto que está tomando partido en un asunto en el que debería dejar que las instituciones definan si existe o no responsabilidad. Por eso hay profesionales, por eso hay peritos, por eso existimos abogados para poder, en todo caso, asesorar. Desequilibra, por supuesto, esta situación. Pone en entredicho la presunción de inocencia de Héctor”, afirmó José Luis Guerrero, representante legal del artista.

El abogado declaró que por el momento están centrando toda su atención en el sonado caso que involucra a la hija del artista, por lo que la demanda en contra de Sergio Mayer está en segundo plano y se ocuparán de ella en un futuro.

Alexa señala que los abusos de su padre comenzaron hace seis años Fotos: Hector Parra (Instagram)

Daniela Parra, hija del actor y hermana de la víctima, ya había declarado acerca de la presencia de Mayer en el asunto: “No puede ser que mi papá todas las semanas venía a revisar si había algo en su contra, nunca hubo nada y, de repente, él (Sergio Mayer) mete su cuchara. Les escondieron todavía todo porque a él nunca le presentaron nada, y ahora resulta que el señor mete la cuchara y en ese segundo detienen a mi papá”.

Tras las acusaciones de la menor, el diputado declaró lo siguiente: “No tengo ninguna aclaración al respecto. No tengo nada que aclarar, estoy apoyando a las víctimas y yo les pido que seamos muy cuidadosos en un tema como este. Hay que entender que hay víctimas que eran menores de edad y que es muy delicado que se tome partido en un tema como este”

Por su parte, la ex pareja del artista, Ginny Hoffman aclaró que fue ella quien buscó la ayuda del funcionario público para que le brindara asesoramiento y acompañamiento: “yo vi que estaba en la tele (Sergio) defendiendo un caso yo le pedí a mi mamá que me pasara el número, me lo pasó y yo fui quien le mandó a Sergio el mensaje, yo fui quien le pidió ayuda”, declaró la actriz.

Ginny Hoffman asegura que ella buscó al diputado para exigir justicia Fotos: Héctor Parra / Instagram - Ginny Hoffman / Instagram - Alexa Parra / archivo

En la conferencia de prensa en la que la artista aprovechó para declarar sobre el supuesto tráfico de influencias, se relataron detalles de las experiencias que Alexa vivió con su padre, ante lo que Mayer reaccionó soltando lágrimas. Usuarios de las redes sociales acusaron al diputado de fingir el llanto con tal de eximirse de las acusaciones por parte del abogado.

Las acusaciones de Alexa en contra de Daniel Parra vieron la luz desde el año pasado, pero es hasta ahora que el proceso tiene un sustento judicial, por lo cual el compositor ha sido detenido.

Tras el final de la audiencia correspondiente al caso, la ex pareja y la hija del acusado han dado sus respectivas declaraciones: “Se tomaba papeles que eran muy extraños como dormir en bóxers mientras ella se quedaba en ropa interior o le pedía que le avisara cuando saliera de bañarse para que le secara el cuerpo”, declaró Ginny Hoffman, madre de Alexa

La menor se expresó de la siguiente manera: “estaba confundida, decía no pues es mi papá, y ya que conocí al esposo de mi mamá, él tiene otra hija, y yo veía que él no trataba a su hija de la manera en la que mi papá me trataba a mí, entonces me di cuenta que lo que me incomodaba sí tenía sentido”.

Alexa y Ginny vivieron con Héctor Parra desde que su hija tenía 6 años hasta que cumplió 14, desde entonces no se habían vuelto a ver por petición de la joven

SEGUIR LEYENDO: