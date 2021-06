Arrestaron al actor Héctor Parra por el presunto abuso de su hija

Héctor Parra (Infobae)

El actor Héctor Parra fue arrestado y puesto a disposición de las autoridades para ser trasladado al Reclusorio Oriente, informó la defensa del histrión. En tanto el matutino Venga la Alegría y el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante indicaron confirmaron la noticia.

“La Fiscalía detuvo a Héctor Parra por el abuso sexual a su hija/ un asunto que abordamos de forma seria sin defender a los abusadores como otras “señales con valor”. Los esperamos 3pm en @deprimeramano x @ImagenTVMe canal 3.1 con toda la información”, escribió Gustavo en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con el matutino de TV Azteca, la defensa del actor se encuentra esperando a que salgan las audiencias. En el programa también explicaron que al momento no hay muchos detalles de su arresto.

A finales de 2020, Héctor Parra dio su versión sobre la acusación de abuso sexual en su contra que hizo su propia hija Alexa Parra, quien en una entrevista con una revista de espectáculos comentó que su padre cometió diversos actos no apropiados.

Parra dijo que todo se trata de una estrategia armada por Ginny Hoffmann, su ex esposa, para intentar dañar su imagen y evitar que él se pueda reunir con su hija.

El actor declaró en 2020 que su exesposa dejó abierto el tema adrede para que medios de comunicación y el público pudieran llegar a la conclusión de haber cometido los aberrantes actos. Héctor Parra dio una entrevista para el programa Ventaneando, en el que habló sobre su situación actual:

“Si tiene algo que decir, sabe cómo encontrarme. La señora salió a dar una sarta de insinuaciones pero nunca dijo qué, aventó la piedra y escondió la mano, quien le ha puesto el nombre son los medios, sólo hizo insinuaciones muy burdas, pero sólo insinuaciones. Lo dejó abierto para ´piensen lo que quieran´ y no es nada bueno por supuesto (...)”, dijo al programa de entretenimiento.

Por su parte, Ginny Hoffman dijo a Ventaneando que el tema es absolutamente privado y que ahora que su hija tiene 18 años, Alexa le ha pedido que el tema no se toque en los medios.

Héctor dijo que Ginny y él terminaron en buenos términos por Alexa, con el fin de que la niña pudieran convivir, pero que poco después, la misma Alexa le dijo que su madre no quería que ella volviera a visitarlo más que los días que le tocaran.

Y comentó que, luego de tres semanas de no responder a los mensajes que le mandaba su padre, Alexa le dijo que los extrañaba mucho y que quería verlos pero que su madre no lo permitía.

El pleito no quedó ahí pues Héctor Parra ahora acusó a Ginny de haber maltratado a Daniela cuando era pequeña, pues la trataba de una forma despectiva y la rechazaba hasta que llegó al punto de no dirigirle la palabra. Además de que dijo que tiene testigos de este comportamiento contra su hija:

“Una vez que fui por Dani me dijo ´si no quieres que sea grosera con tu hija, no la traigas a esta casa´ permití mucho porque, además la que estaba pagándola era ella, pues se le salían las lágrimas. El día en que le dije ´nena, me separo´ ella brincó de emoción”, declaró el actor al programa de Paty Chapoy.

