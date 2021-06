Sergio Mayer habló del arresto de Héctor Parra y de cómo apoyó a su hija

Fotos: Instagram @sergiomayerb / @hectorparrag

La tarde de este martes, el actor Héctor Parra fue arrestado y puesto a disposición de las autoridades para ser trasladado al Reclusorio Oriente, de acuerdo a la defensa del actor. En una entrevista para el programa Ventaneando, Sergio Mayer brindó más detalles del arresto y sobre su participación en la denuncia.

El actor aseguró que lo más importante es que Héctor se encuentra detenido porque se integró correctamente la carpeta de investigación y se encontraron elementos para detenerlo, también recordó que la denuncia fue por el supuesto abuso de una menor de edad.

Pedro Sola mencionó que la denuncia llevaba poco tiempo, pues el actor y su abogado han estado al pendiente, ya que pidieron un amparo que no se les brindó porque no había una denuncia formal. Mayer afirmó lo dicho por el conductor: “Justamente de eso se trataba, ellas cometieron el error de haberlo hecho mediático antes de haberlo hecho legal, lamentablemente no se les tomó en serio y se les desestimó”.

Ginny Hoffman y Alexa Parra hablaron del tema en una transmisión en vivo (Foto: Instagram @ginnyhoffman_)

Sergio mencionó que él mismo les pidió que presentaran la denuncia en tiempo y forma, las acompañó a la procuraduría, además el productor les recomendó que no dijeran ni manejaran la información al respecto, para evitar cualquier situación.

Bisogno cuestionó el apoyo de parte del político hacia Alexa, y el diputado respondió que como servidor público, es su deber y obligación el apoyar a las víctimas de maltrato, violencia sexual y violencia de género, también confesó que no es el único caso en el que ha participado, pues ha brindado soporte a las personas que lo han buscado.

El actor dio a conocer que Héctor hizo declaraciones en las cuales desestimaba a su hija diciendo que estaba loca. “Me parece grave, de por sí es fuerte que una presunta víctima de abuso sexual por parte de su padre fue a hacer una denuncia, y que se le critique, es todavía doble porque se le revictimiza”, añadió el productor.

Héctor Parra acusó a Ginny Hoffman de maltratar a su hija Daniela cuando vivían juntos (Fotos: Instagram @ginnyhoffman_ / @hectorparrag)

Mayer dejó claro que el hecho de que Parra esté detenido, no quiere decir que sea culpable, y de acuerdo al diputado, mañana, después de la primera audiencia se determinará si lleva su proceso detenido o en libertad.

En otra entrevista en 2020 para Ventaneando, el actor comentó que todo se trata de una estrategia armada por Ginny Hoffmann, su ex esposa, para intentar dañar su imagen y evitar que él se pueda reunir con su hija.

Héctor declaró que su exesposa dejó abierto el tema a propósito para que el público y los medios de comunicación pudieran suponer que cometió esos actos ilícitos. Parra habló en el programa de entretenimiento sobre su situación actual:

Daniela Parra ha defendido a su padre de las declaraciones que ha hecho su hermana Alexa (Foto: Instagram/@hectorparrag)

“Si tiene algo que decir, sabe cómo encontrarme. La señora salió a dar una sarta de insinuaciones pero nunca dijo qué, aventó la piedra y escondió la mano, quien le ha puesto el nombre son los medios, sólo hizo insinuaciones muy burdas, pero sólo insinuaciones. Lo dejó abierto para que ´piensen lo que quieran´ y no es nada bueno por supuesto”.

En otra edición de Ventanenado transmitida en septiembre del año pasado, Daniela Parra, la hija mayor del compositor, defendió a su padre de las acusaciones hechas por su hermana menor.

“Yo estuve en el tiempo que ella no estaba, cuando llegó y cuando se fue. La relación con mi papá siempre fue súper respetuosa, imagínate que yo no ni siquiera he visto a mi papá en traje de baño [...] nosotras teníamos nuestro cuarto y él el suyo, nuestro papá jamás nos metió a bañar, mi padre es de lo más sano y relajado [...] si yo hubiera notado algo, lo hubiera dicho” aseguró Daniela en la entrevista.

