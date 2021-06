“¿Cómo esperas que tu padre te haga un daño así?”: la hija de Héctor Parra respondió a quienes la cuestionan

Foto: Instagram @hectorparrag

La tarde de este jueves, después de una segunda audiencia contra Héctor Parra, Ginny Hoffman y Alexa Parra ofrecieron una conferencia de prensa para dar su versión de los hechos, en el video compartido por Venteando, la hija menor de la expareja reveló los detalles del presunto abuso y todas las consecuencias que le trajo.

Alexa empezó su declaración afirmando que no se va a quedar callada y va a luchar por su verdad, y no por la de su hermana, la cual, en sus palabras, ama con todo su corazón. La presunta víctima confesó que los abusos comenzaron a sus seis años de edad y concluyeron hasta los catorce años, pues ella dejó de ver a su padre.

Puntualizó en que no puede brindar muchos detalles, pero compartió su terrible experiencia con Héctor. “Yo sí me sentía incómoda pero al mismo tiempo no entendía por qué, pues es mi papá, o sea, ¿Cómo esperas a que tu padre te haga un daño así? Entonces yo no sabía qué hacer, estaba confundida, pero al mismo tiempo decía ´no pues es mi papá'”

La hija menor de Héctor fue cuestionada si en algún momento el exesposo de su madre la amenazó para que no dijera nada, su respuesta fue que su padre lo ponía en contra de todos, provocando que no le tuviera confianza a nadie, además el histrión la criticaba físicamente. “´Eres lo peor que existe y solo yo te quiero´”, citó la presunta víctima.

La joven declaró que se sentía confundida y cuando se empezó a dar cuenta de lo que hacía Héctor, ella empezó a quitarle la mano y él le aseguraba que podía hacer lo que quería porque era su papá.

Alexa comentó que decidió denunciar el abuso por el hartazgo, pues él se declaraba inocente. “Saber que alguien que hace tanto daño está en la calle, me cansé y aproveché que cumplí 18 años y lo hice”, afirmó para los medios.

Entre lágrimas, recordó que llevan casi 10 meses con este asunto, y en sus palabras, no entiende cómo la gente piensa que ella de repente un día despertó, estaba aburrida y se le ocurrió decir los presuntos abusos que sufrió, también confesó que ha tenido que acudir con psicólogos, peritos y psiquiatras, además de dar pruebas, buscar evidencias y estar haciendo declaraciones en el Ministerio Público por 12 horas.

“También respeto que ella (Daniela) tiene su historia y su verdad y yo tengo la mía, les pediría que la respeten”, finalizó la hija de Ginny Hoffman.

Su madre mencionó en la conferencia que desconocía lo que le había sucedido a su hija. “A mi me dicen ´hay cosas que no vas a saber, porque Alexa quiere protegerte”, citó Hoffman respecto a que su hija dio declaraciones y tomó sus terapias sin compañía.

Ginny narró la manera en la que se fue enterando de la separación que existía entre su exesposo y su hija “No lo veía, incluso pasó un año, y se me hacía muy extraño, yo le preguntaba ´¿Qué pasa mi amor? ´No nada, ya no lo quiero ver, no me gusta como es, ya no lo soporto´”. compartió en la conferencia compartida en un video por Chismorreo.

Hoffman reconoció en la entrevista que fue un error el haber hecho público el asunto antes de interponer la denuncia contra Héctor Parra, y se justificó diciendo que la situación la rebasó.

Finalmente, la madre de Alexa aseguró que jamás mentiría en un situación como esta.

