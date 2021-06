El abogado de Héctor Parra acusó que Ginny Hoffman es cómplice del presunto delito

Fotos: Instagram @ginnyhoffman_ / @hectorparrag

Este 15 de junio Héctor Parra fue arrestado y llevado al Reclusorio Oriente ya que su hija Alexa Parra lo denunció de un supuesto abuso cuando era menor de edad. En una entrevista para Chismorreo, José Luis Guerrero, el abogado del histrión, aseguró que Ginny Hofffman es cómplice del presunto delito.

En una parte de la entrevista José Luis mencionó que la exesposa de Héctor estuvo consciente del delito durante tantos años y siendo que ella no fue la que denunció, la hace cómplice, también realizó un comentario directo para Ginny, asegurando que se está metiendo en una complicación, ya que llevó este asunto hasta las instancias judiciales, provocando que ella sea forzosamente objeto de revisión de la responsabilidad de su propia hija.

“Yo no podría decir que fui consciente y testigo de los abusos que sufrió uno de mis hijos y me los callé durante ocho años”, agregó el abogado.

Así presentó a Héctor Parra la Fiscalía General de Justicia(Foto: FGJ)

La defensa de Héctor dijo que si este asunto terminara en una imputación y su cliente se queda en el proceso, hará que se revise por parte de la Fiscalía la responsabilidad de la madre de Alexa, pues esta acción aún no se realiza.

“Tendrá que acabar donde la norma lo diga, si hay una responsabilidad, tendrá que enfrentar también el delito”, aseguró José Luis

Guerrero, en sus palabras, aseguró que Héctor Parra es inocente, pues ha hablado con él muchas veces. “Es muy difícil para un abogado encontrar clientes que digan: ´vamos en este momento al Ministerio Público y si debo algo, ahí me quedo. Héctor lo hizo 4 veces”, relató.

Héctor Parra dijo que todo se trata de una estrategia armada por Ginny Hoffmann para intentar dañar su imagen y evitar que él se pueda reunir con su hija. (Infobae)

El abogado mencionó que después de la primera audiencia tendrán 72 horas para reunir la evidencia para presentarla ante el juez, parte de estas pruebas, será un dictamen pericial, el testimonio presencial de Daniela Parra y otros medios que aún no están definidos.

José Luis también describió el estado de su cliente. “Lo he visto como siempre: frontal, claro de lo que ocurrió, valiente ante la adversidad y confiado de que la verdad saldrá”.

Daniela, quien también fue invitada al programa, declaró que para ella Hoffman no vale nada, y que no reconoce a Alexa, pues cuando fueron hermanas compartían todo y era muy diferente.

La hija mayor del histrión ha mostrado estar a favor de su padre desde que su hermana y Ginny hicieron las declaraciones en contra del compositor e incluso el día de ayer la joven aseguró que Héctor fue víctima del tráfico de influencias y que él nunca habría sido capaz de cometer los actos que lo mantienen en el Reclusorio Oriente.

Mensaje de Daniela Parra (foto: captura de pantalla Instagram/@dannielaprm)

“El día de hoy, 15 de junio, mi papá, Héctor Parra, fue detenido de manera arbitraria por cinco agentes de policía sin uniforme. Llegaron a su domicilio (aproximadamente a las 12:00 horas). Sin una orden de aprehensión y lo subieron a la fuerza a una camioneta blanca”, compartió Daniela en Instagram.

“Como ya saben, mi papá fue acusado de un delito que no cometió. A lo largo de estos meses no existía una declaración formal por la parte acusadora y casualmente ahora el diputado Sergio Mayer Bretón sale a declarar que él ya tenía conocimiento de este asunto cuando hace un mes todavía no existían cargos en contra de Héctor Parra”, continuó.

“[...]Todas las personas cercanas a él y todos los demás que lo han conocido sabemos que es inocente. Hoy más que nunca pido de su apoyo para que denunciemos esta injusticia influenciada y manipulada”, finalizó su mensaje además de pedir a sus seguidores que no dejaran el caso.

SEGUIR LEYENDO: