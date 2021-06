La hija mayor de Héctor Parra está dispuesta a testificar en contra de su hermana

Foto: Instagram @hectorparrag

La hija mayor de Héctor Parra, Daniela, rompió el silencio ante las cámaras para defender a su padre, inmerso en una serie de acusaciones por abusos sexuales a Alexa Parra. La joven dijo que “es la mayor testigo presencial” y adelantó que abogará en el caso de su padre.

En entrevista con el programa Venga la Alegría, Daniela subrayó lo que había publicado anteriormente en redes sociales: que su padre fue arrestado sin ninguna notificación de las acusaciones que tiene en su contra.

A ello, abundó que de un día a otro “apareció un expediente completo” sobre ataques contra Alexa. En la emisión del programa pidió justicia para su padre e hizo un llamado a medios de comunicación y autoridades para escuchar las versiones del lado del acusado.

“Mi papá siempre estuvo al pendiente de todo lo que pasaba, iba a los juzgados, nunca hubo nada y hasta quisieron sacar un amparo. No se pudo sacar porque ni había acusaciones. De un día a otro ya hay un expediente completo, eso no es legal, exijo justicia para mi padre. Ahora vemos por mi parte, pido que se nos escuche”, dijo al matutino.

En su versión expresó que es la testigo más importante, pues recuerda sus vivencias familiares. Hizo una breve remembranza de su juventud al lado de su hermana Alexa.

“Mi papá es inocente y no puede pasar por esto, todos lo que lo conocemos sabemos que es incapaz, se lo llevaron a la fuerza. Yo soy la prueba mas grande, porque soy la testigo presencial, porque yo estuve ahí y vi todo lo que paso con Alexa. Estuve cuando vi a sus exnovios, yo estuve ahí y nadie va a venir a contarme nada”, agregó a Venga la Alegría.

Por otra parte, horas antes, Daniela escribió un mensaje en redes sociales. Ahí reprobó la actuación del diputado Sergio Mayer en el caso y agregó que el arresto de su padre es producto del tráfico de influencias.

“Mi papá siempre estuvo al pendiente de cualquier situación jurídica que pudieran ejercer en su contra. De hecho, había solicitado, junto con su abogado, un amparo el cual no procedió porque no había nada en su contra. Hoy mi papá se encuentra sujeto a una detención preventiva que no tendría razón de ser si no fuera por las mentiras conjugadas y el tráfico de influencias que al parecer se están ejerciendo en su contra”, dijo sobre la situación legal de padre.

“Todas las personas cercanas a él y todos los demás que lo han conocido sabemos que es inocente. Hoy más que nunca pido de su apoyo para que denunciemos esta injusticia influenciada y manipulada”, finalizó su mensaje en redes al tiempo que solicitó apoyo de sus seguidores para no soltar el caso.

Al momento, José Luis Guerrero Mendoza, abogado de Héctor, no pudo confirmar de inmediato que el famoso estuvo aprehendido en el Reclusorio Oriente, como se dio a conocer mediáticamente. Agregó que había varias irregularidades en su arresto.

“A pesar de los hechos no se tiene conocimiento formal de que haya sido puesto a disposición de un juez. Públicamente hay un desconocimiento. acudimos en más de cuatro ocasiones al ministerio publico y se promovió un amparo, y desde el mayo no había ningún mandamiento en contra del señor Parra”, dijo el jurista al programa Ventaneando.

Desde el año pasado Ginny Hoffman y Alexa Parra denunciaron ante una publicación que supuestamente Héctor Parra había abusado de su hija cuando era niña. Posteriormente, debido a que la actriz no había reaccionado a esas declaraciones, a través de un comunicado transmitido en vivo, aclararon que sí habían sido palabras de ella, además esclarecieron que no querían tratar al tema frente a medios de comunicación en un futuro, sólo lo habían expuesto para animar a otras víctimas de abuso a denunciar.

