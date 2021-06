“Es víctima de tráfico de influencias”: hija mayor de Héctor Parra reprobó que Sergio Mayer se involucre en el caso

Foto: Instagram @hectorparrag

Daniela Parra, hija del actor Héctor Parra, que al momento se encuentra detenido por supuestos cargos de abuso sexual en contra de Alexa Parra, salió en defensa de su padre. La joven aseguró que el histrión es víctima del tráfico de influencias y que él nunca habría sido capaz de cometer los actos que lo mantienen en el Reclusorio Oriente.

La joven indicó que es falso que su padre haya abusado de su hermana Alexa y que siempre estuvo al tanto de su situación legal. Ello lo argumentó tras las declaraciones del diputado Sergio Mayer quien afirmó que estaba al tanto del caso, cuando, según Daniela, no había antecedentes legales hasta el día martes 16 de junio.

Aseguró que era una “casualidad” que el legislador diera un declaración de esa naturaleza y en apoyo a la madre de Alexa, la actriz Ginny Hoffman. “El día de hoy, 15 de junio, mi papá, Héctor Parra, fue detenido de manera arbitraria por cinco agentes de policía sin uniforme. Llegaron a su domicilio (aproximadamente a las 12:00 horas). Sin una orden de aprehensión y lo subieron a la fuerza a una camioneta blanca”, se lee en un mensaje de Daniela en Instagram.

“Como ya saben, mi papá fue acusado de un delito que no cometió. A lo largo de estos meses no existía una declaración formal por la parte acusadora y casualmente ahora el diputado Sergio Mayer Bretón sale a declarar que él ya tenía conocimiento de este asunto cuando hace un mes todavía no existían cargos en contra de Héctor Parra”, agregó.

Mensaje de Daniela Parra (cortesía: IG)

“Mi papá siempre estuvo al pendiente de cualquier situación jurídica que pudieran ejercer en su contra. De hecho, había solicitado, junto con su abogado, un amparo el cual no procedió porque no había nada en su contra. Hoy mi papá se encuentra sujeto a una detención preventiva que no tendría razón de ser si no fuera por las mentiras conjugadas y el tráfico de influencias que al parecer se están ejerciendo en su contra”, dijo sobre la situación legal de padre.

“Todas las personas cercanas a él y todos los demás que lo han conocido sabemos que es inocente. Hoy más que nunca pido de su apoyo para que denunciemos esta injusticia influenciada y manipulada”, finalizó su mensaje en redes al tiempo que solicitó apoyo de sus seguidores para no soltar el caso.

Al momento, José Luis Guerrero Mendoza, abogado de Héctor, dijo que e actor no se ha puesto a disipación de un juez y que incluso no pudo confirmar de inmediato que el famoso estuvo aprehendido en el Reclusorio Oriente, como se dio a conocer mediáticamente.

“A pesar de los hechos no se tiene conocimiento formal de que haya sido puesto a disposición de un juez. Públicamente hay un desconocimiento. acudimos en más de cuatro ocasiones al ministerio publico y se promovió un amparo, y desde el mayo no había ningún mandamiento en contra del señor Parra”, dijo el jurista al programa Ventaneando.

Fotos: Instagram @sergiomayerb / @hectorparrag

En contraste, Sergio Mayer, diputado de Morena, declaró que estaba al tanto de la situación jurídica de Parra. Agregó al programa Pati Chapoy que la polémica con el histrión revictimiza a Alexa.

“Me parece grave, de por sí es fuerte que una presunta víctima de abuso sexual por parte de su padre fuera a hacer una denuncia, y que se le critique, es todavía doblemente grave porque se le revictimiza”, dijo el productor.

En tanto Ginny Hoffman, madre de Alexa, emitió un comunicado sobre su situación actual. En el documento emitido a través de su oficina de de prensa, Hoffman aseguró que la primera audiencia será mañana 16 de junio y después de que esta tenga lugar, se encontrará con los medios en donde dará una actualización sobre la situación legal por la que está pasando.

Aclaró que actualmente puede ofrecer poca información sobre la situación legal de Parra debido al proceso por el que está pasando y pidió paciencia, pues no quiere entorpecer las investigaciones con sus declaraciones.

