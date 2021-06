Ginny Hoffman vs Héctor Parra: una historia de desencuentros, acusaciones de incesto y encono público

(Foto: Instagram / @hectorparrag)

El caso del actor Héctor Parra, quien supuestamente habría abusado sexualmente de su hija Alexa, ha estado lleno de contrastes. Todo inició a finales de 2020. Su exesposa Ginny Hoffman y su hija Alexa dieron entrevistas en las que aseguraron que el histrión cometió vejaciones durante años.

Medio año después, el caso sigue difuso, aunque el actor se mantiene en el Reclusorio Oriente acusado de agredir sexualmente a su hija. Tanto su abogado como Daniela Parra, hija mayor de Héctor, se han pronunciado para pedir justicia en un caso que al parecer, tiene lagunas legales.

Daniela explicó a medios de comunicación que su padre fue sustraído de su domicilio en la alcaldía Benito Juárez sin ninguna notificación ni orden de arresto. El abogado de Héctor, José Luis Guerrero Mendoza, indicó a Venga la Alegría que el actor no se puso a disposición de un juez y que incluso no pudo confirmar de inmediato que el famoso estuvo aprehendido en el Reclusorio Oriente, como se dio a conocer mediáticamente.

(Foto: Instagram / @ginnyhoffman_)

Sin embargo, aunque no hay registro de una indagatoria oficial, los primeros señalamientos datan de agosto del año pasado. Según la denuncia de Alexa, su padre se tomaba “papeles que eran muy extraños con ella”, como dormir a su lado en boxers mientras ella se quedaba en ropa interior, o le pedía que le avisara cuando saliera de bañarse para que él mismo pudiera secarle el cuerpo.

“He sido muy cuidadosa con la gente a la que le cuento, es un tema que está superado desde el momento en que decidí exponérselo a mi mamá y le dije que no se vale que él sea pedófilo. No quiero dar tantos detalles, pero era tocarme de maneras que un papá no lo hace, dormirse en bóxers conmigo y cuando me bañaba, le tenía que avisar cuando me salía para que él fuera a secarme, cosas que no son normales”, dijo a la revista TVNotas.

Según refirió Ginny a la misma publicación, durante una plática sobre la sexualidad de Parra, Alexa le confesó que su padre tenía comportamientos muy extraños con ella, entre los que había tocamientos inapropiados y además declaró que ella se resistió en muchas ocasiones, pero que tenía miedo de las reacciones de su padre, quien se molestaba mucho cuando eso pasaba.

Foto: Instagram @hectorparrag

“Todo esto pasó desde siempre, pero me empecé a dar cuenta desde los 9 o 10 años, y fue a los 12 o 13 que dejé de verlo. Todo empezó desde que se separó de mi mamá. No podía confrontarlo porque me daban miedo por sus reacciones, las cosas tenían que ser como él quería, porque si no, se ponía mal, se enojaba, gritaba. En las últimas ocasiones sí le llegué a quitar la mano y le dije que no me gustaba que me tocara, y él se molestaba mucho”, abundó la joven en su relato.

Por otra parte, a finales de agosto de 2020, el actor añadió que su ex esposa dejó abierto el tema adrede para que medios de comunicación y el público pudieran llegar a la conclusión de haber cometido los aberrantes actos. Héctor Parra dio una entrevista para el programa Ventaneando, en el que habló sobre su situación actual.

“Si tiene algo que decir, sabe cómo encontrarme. La señora salió a dar una sarta de insinuaciones pero nunca dijo qué, aventó la piedra y escondió la mano, quien le ha puesto el nombre son los medios, sólo hizo insinuaciones muy burdas, pero sólo insinuaciones. Lo dejó abierto para que ´piensen lo que quieran´ y no es nada bueno por supuesto (...)” dijo al programa de entretenimiento.

Además dijo que durante todo mucho tiempo, nadie lo ha encarado ni le han hecho acusaciones directas acerca de esta situación. A finales de 2020 dijo que nadie lo había cuestionados y que tampoco recibió notificaciones por parte de autoridades.

Ahora, la historia da dado otro giro, pues el abogado de Hoffman que dio acompañamiento al caso de Alexa, abandonó el caso. Alonso Beceiro, el exrepresentante legal de la actriz, reveló cuáles fueron las razones por las que decidió no seguir defendiendo a Hoffman en su denuncia contra Héctor Parra. Aseguró que había cosas extrañas dentro del caso y él no quería envolverse en un asunto que no estuviera saliendo adelante de la forma correcta.

“Yo los asuntos los manejo conforme a estricto derecho, y ya cuando empiezan a haber cosas que resultan raras o extrañas con la finalidad de obtener algún resultado que pudiera ser amañado, pues yo no me presto a este tipo de porquerías realmente”, dijo Beceiro.

