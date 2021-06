Tania Rincón amamantó a su hija horas después de ser diagnosticada con COVID-19

Programa Hoy

La conductora del reality deportivo Guerreros 2021, Tania Rincón amantó a su hija recién nacida Amelia, pese a estar contagiada de coronavirus. “Qué bendición que la leche materna no sea transmisor de Covid-19″, escribió en una de sus publicaciones más recientes en histories de Instagram.

En la emisión más reciente del programa Hoy, Tania explicó que ella podía amantar a su bebé siempre y cuando porte cubrebocas. Al tiempo, no ha habido respuesta de sus seguidores tras tomar la polémica decisión.

En redes sociales compartió una actualización de su estado de salud y precisó que anímicamente, el haberse infectado la tiene en un estado depresivo, pues su carrera y su situación familiar iban a flote antes de ser portadora de SARS-CoV-2.

Al tiempo, detalló a sus fanáticos que no presenta mayores síntomas, y que una de las molestias más constantes que tiene es un leve dolor de garganta. Agregó en un vídeo que fue gracias a una prueba casera que tuvo un primer diagnóstico.

“Di positivo hoy, me siento perfecta me siento bien, con muchos sentimientos encontrados, por un lado estoy agradecida porque no me ha dado tan duro. Viernes sentí comezón de la garganta, tengo pruebas de antígenos en la casa, me realizo una y sale positiva”, dijo en un clip en el cual se encuentra postrada en cama, aunque se le ve sin mayores complicaciones.

Antes de haberse contagiado de coronavirus, Rincón explicó que por motivos personales hizo un viaje al estado de Michoacán, regresó infectada. Al inicio, las pruebas con las que cuenta en su domicilio hicieron una mala diagnosis, pero, tras ir a un laboratorio con el médico de cabecera de sus hijos, tuvo malas noticias.

“Me sentí mal porque había ido a Michoacán. Decidí hacer otra prueba y salió negativa. El pediatra de mis hijos me dijo que a primera hora estuviera en el laboratorio para hacer otra prueba y salí positiva”, dijo Rincón.

Aunque durante su mensaje videograbado se mostró con serenidad, Rincón rompió en llanto al recordar que, debido al contagio, tiene que mantener las medidas de distanciamiento social con su familia.

“De verdad me siento muy bien, y me siento agradecida por ello. No he tenido mayor complicación más que congestión nasal, estoy perfecta. Antes que ser conductora soy mama y me duele muchísimo no estar con mis hijos”, expresó la también actriz.

Al tiempo, el panorama no ha sido mejor para el resto del staff de Guerreros 2021, pues otros miembros se han contagiado en el brote que hubo en la producción de Televisa. Otros han informado que lograron no contagiarse.

Según un comunicado difundido la noche del 14 de junio por la producción de Mario San Martín, se determinó por medidas precautorias suspender la grabación del programa para controlar la propagación del contagio de Covid-19.

“Informamos que, como parte de los protocolos establecidos por la producción de Guerreros para la prevención de casos de COVID-19, se detectaron personas contagiadas. Por ello, se ha decidido suspender temporalmente las grabaciones para controlar cualquier posibilidad de propagación de contagio y, principalmente, proteger a todos los integrantes que participan en la realización de este programa”, se lee al inicio del mensaje difundido en la cuenta oficial del programa y en la oficina de Televisa prensa.

La producción de Guerreros 2021 no especificó cuántos días o semanas quedarán suspendidas las grabaciones, pero se destacó que reanudarán la competencia en cuanto las condiciones sanitarias lo permiten y queden descartados los riesgos de contagio:

“El paro de grabaciones inició hoy y ya se realizan pruebas de COVID-19 a toda la producción. Las grabaciones de la producción se reactivarán hasta que se corroboren condiciones de no propagación de contagio. Guerreros reitera su compromiso de seguir realizando acciones que propicien un ambiente seguro para el personal que realiza labores en la producción”, finalizó el documento.

